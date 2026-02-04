El Gobierno de Cantabria presenta las medidas cautelarísimas frente a la resolución de Cartes

Exterior de la vivienda de acogida para menores migrantes - EUROPA PRESS

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ya ha presentado las medidas cautelarísimas frente a la resolución dictada por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que, según el Ejecutivo autonómico, se ordena la paralización "inmediata" de la actividad del hogar de acogida de emergencia habilitado para acoger 18 menores migrantes no acompañados.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado a Europa Press que se ha formalizado la petición de las cautelarísimas antes de las 15.00 horas de este miércoles, 4 de febrero.

Con ellas, el Ejecutivo regional pide a la Justicia que se paralice la orden del Ayuntamiento, en la que alega motivos urbanísticos para frenar la actividad en el centro destinado a acoger a estos menores, después de que la Fundación Cuin, gestora del centro, recibiera dicha resolución ayer al mediodía.

La petición de las medidas cautelarísimas va dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que prevé resolver a partir de mañana, jueves.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ya avanzó esta mañana a preguntas de la prensa, en un acto en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que la solicitud se cursaría a lo largo del día.

Tras señalar que "todo lo que se tenía que decir ya está dicho", aseguró que ahora tiene que "prestar atención a proteger e integrar a los menores". "Me preocupa que estén protegidos, que estén atendidos y que nadie estigmatice a los menores".

En medio de la polémica por la apertura de esta vivienda de acogida en Cartes, este miércoles han pedido perdón tanto la alcaldesa como el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, que ha lamentado que "quien gobierna utiliza a unos niños para hacer la peor política".