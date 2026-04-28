El Gobierno de Cantabria ve "positivos" los datos de la EPA y los achaca a su gestión

Archivo - El consejero de Empleo, Eduardo Arasti - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha tildado de "positivos" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que vuelven a situar a la comunidad como la de menor tasa de paro (7,49%), y los ha achacado a la "confianza y certidumbre" que está trasladando con su gestión al sector productivo.

Así lo ha afirmado el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, que ha resaltado que en la comunidad la tasa de paro es 3,34 puntos porcentuales inferior a la del conjunto de España.

Además, la tasa de paro femenina es la más baja de España, con un 7,98%, 4,37 puntos porcentuales menos que la media nacional.

Y en menores de 25 años, Cantabria también se ha situado por encima de la media nacional, ya que ha registrado una tasa de paro del 20,54%, cuatro menos que en el conjunto del país.

El consejero ha subrayado que la comunidad cuenta con 1.000 parados menos que hace un año (-4,32%) --una reducción mayor que la nacional (-2,89%)-- y 2.200 empleados más que hace un año (+0,84%) y 17.400 que hace tres (+7,05%).

Así, el consejero ha indicado que los 21.400 desempleados es la más baja en un primer trimestre desde 2008.

También ha aludido al incremento del 0,04% de la población activa respecto al trimestre anterior (+100) y del 0,39% en relación a hace un año (+1.100), hasta llegar a los 285.400, 12.900 más que hace tres años (+4,73%).

Y por otra parte ha puesto en valor que en Cantabria el peso de los asalariados con contratación indefinida (87%) es mayor que a nivel nacional y supone un incremento en términos interanuales del 2,35% frente a la subida de un 0,35% de la media nacional.

En relación con el trimestre anterior --el cuarto de 2025--, el paro subió en Cantabria en 2.100 personas, un 10,9% más, el séptimo mayor incremento por comunidades y por encima del incremento nacional (+9,34%).

Además, en el primer trimestre se destruyeron en Cantabria 1.900 puestos de trabajo, un 0,7% respecto al trimestre anterior, llevando el total de ocupados a 264.100 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde 2008.