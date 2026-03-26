El Gobierno cántabro dice que el parque del Escudo tiene todos los permisos y pide que los recursos se resuelvan pronto

Aerogeneradores del parque de El Escudo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha recalcado que las obras del parque eólico de El Escudo tienen "todos los permisos en orden" y espera que los recursos presentados por asociaciones ecologistas que han derivado en su paralización se resuelvan "a la mayor brevedad posible", porque "generan unos importantes perjuicios".

Así lo han manifestado este jueves tanto la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como el consejero de Fomento, al ser preguntados por los medios en diferentes actos que tenían esta mañana en agenda tras conocerse ayer públicamente la paralización de las obras.

La presidenta, que ha hablado del asunto en su visita al complejo de Parayas (Camargo), ha subrayado que los tribunales ya se han pronunciado favorablemente en anteriores ocasiones respecto a la construcción de este parque eólico.

"Ha sido recurrido por tierra, mar y aire por todo aquel que ha querido y ha podido hacerlo", y en paralelo "ha sido objeto de todo tipo de pronunciamiento por parte de los tribunales, siempre favorables a ir respaldando y avalando la legalidad de esa actuación", ha dicho.

"Me temo mucho que la paralización provenga de una decisión del Ministerio", ha apostillado, ya que este departamento es el que tiene la competencia para los proyectos eólicos de más de 50 megavatios.

Aún así, Buruaga ha insistido en que "son cosas juzgadas y contenciosos que están resueltos por quien tienen que resolverlo, que son los tribunales de justicia". De este modo, se ha sumado a la petición de la empresa para que "esto se resuelva a la mayor brevedad posible, porque se generan unos importantes perjuicios".

La jefa del Ejecutivo se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por el consejero de Fomento, quien ha concretado que lo que ha llevado a la paralización es que la Dirección General de Energía del Ministerio no ha contestado a los recursos de alzada.

Así, ha esperado que "en un muy breve plazo de tiempo" el Ministerio pueda contestar los recursos de alzada y se puedan retomar las obras, dado que los ecologistas han perdido todos los recursos que presentaron contra el proyecto.

"CON TODAS LAS GARANTÍAS"

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa que ha ofrecido en el Gobierno, el consejero ha subrayado que "Cantabria necesita energía limpia y energía que se ejecute con todas las garantías" y el proyecto de El Escudo "lo cumple y está a punto de terminar la ejecución de las obras y estar en funcionamiento".

"Por lo tanto, es muy triste ver cómo gente que dice defender Cantabria se esconde detrás de asociaciones con cosas ya juzgadas, que les han condenado y han perdido esas demandas, y siguen erre que erre intentando paralizarlo todo".

"Vamos a ver si en muy breve plazo de tiempo el Ministerio resuelve esos recursos de alzada --que también es cierto debieron resolverlos hace ya muchísimo tiempo-- y a partir de ahí vemos concluir unas obras que debieran estar en funcionamiento a finales del mes de junio y que espero que puedan entrar en funcionamiento porque Cantabria necesita de esa energía verde", ha subrayado.

Media ha cargado contra algunos que "se llaman ecologistas y que se esconden detrás de estas asociaciones que no representan a nadie". "La verdad que están haciendo un flaco favor a los intereses de nuestra comunidad autónoma, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores y, en definitiva, del futuro de Cantabria". "Estas asociaciones..., que entre todos sumarán 10 o 12 personas, recurren a todo; están en el no permanente a todo", ha apostillado.

El consejero ha recordado que la obra "tiene la Declaración de Impacto Ambiental positiva, la autorización administrativa de construcción dada, el permiso de la CROTU obtenido, las licencias de obras de los ayuntamientos de Campo de Yuso, Luena, Molledo y San Miguel de Aguayo, el permiso del servicio de Montes y el permiso de Patrimonio. Por lo tanto, tiene todos los permisos en orden que marca la legislación vigente".

Sin embargo, ante todas estas autorizaciones, "una serie de asociaciones que dicen defender a Cantabria" presentaron recursos contenciosos administrativos.

Los primeros, por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantábrico, contra la autorización administrativa previa, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "La Sala no les dio la razon y perdieron. Recurrieron en casacion al Tribunal Supremo y volvieron a perder".

También presentaron recursos contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra el acuerdo de la CROTU la Asociación Arca y de nuevo la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. "También perdieron y les condenaron a costas, aunque estoy absolutamente convencido que no van a pagar".

Los recursos de alzada que presentaron en la tramitación administrativa ante el Ministerio estas asociaciones fueron contra la DIA en mayo del 2021, contra la autorización administrativa previa en mayo del 2022 y contra la autorización administrativa de construcción en julio de 2024, ha relatado Media.

Estos recursos de alzada no fueron contestados por la Dirección General de Industria. "Por lo tanto, como está pasado el plazo de recurso, automáticamente procede la suspensión de las obras hasta que se resuelvan esos recursos", ha explicado Media.

Aunque desconoce el contenido de los recursos, ha apuntado que "por el momento en el que se presentaron, son los mismos sobre los que ya han fallado tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el de Cantabria y el Tribunal Supremo. Por lo tanto, a juicio del Gobierno de Cantabria, son cosas absolutamente juzgadas".

"Lo que sí quiero dejar claro es que estas asociaciones son los de siempre. Los que dicen no a todo, los que no quieren que Cantabria avance, les da igual el motivo, siempre es que no y siempre son los mismos", ha reiterado.