El Gobierno cederá a Villaescusa la gestión de la Finca de Rosequillo, declarada BIC

Finca de Rosequillo en La Concha de Villaescusa - EUROPA PRESS

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria cederá la gestión de la Finca de Rosequillo, ubicada en la localidad de La Concha y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, al Ayuntamiento de Villaescusa, e incluirá tanto lo referente al parque como al edificio del bar que lleva sin actividad desde la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha avanzado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), tras la reunión del Consejo Rector del Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP), que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa.

Urrutia ha valorado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga haya atendido "una petición histórica" de este Consistorio, quien viene reclamando la cesión del espacio desde el 2007, no solo para el disfrute de vecinos y visitantes, sino también para la gestión del arbolado que cuenta con cinco especies diferentes.

Según ha detallado, el convenio de cesión al ICAP se firmó en 1987 con una duración de 50 años, con lo que estaría en vigor hasta 2037. Sin embargo, ha sostenido que el Ayuntamiento es el que tiene que "disfrutar y gestionar" el parque, ya que el Gobierno está "totalmente al margen de las decisiones de lo que en él se hace a diario".

En este sentido, la titular de Presidencia ha recalcado que el Ejecutivo ha invertido 70.000 euros desde el 2023 en la finca para mantener anualmente la instalación, que no incluyen su limpieza ni la responsabilidad de lo que allí se hace.

Por ello, ha afirmado que el Gobierno del PP da "un paso importantísimo" en este asunto, algo que "otros no han hecho en los últimos años", ha criticado para lamentar que el alcalde, Constantino Fernández (PRC), saliera esta semana públicamente en un comunicado a hacer un llamamiento a la Consejería para la cesión, "el mismo día" en el que el Ejecutivo convocaba al Consejo Rector del ICAP, del que forma parte el Consistorio, y que "ya sabía que habíamos iniciado el trámite".

"Entiendo que el alcalde se debe a su partido político y que hay algunos que están más al vídeo, al tuit, al TikTok", ha dicho Urrutia, quien ha afirmado no importarle el color político de los ayuntamientos porque ella está "al trabajo, a la gestión, al buscar soluciones a los problemas. No entro en polémicas".

Además de la cesión del parque, también se cederá el uso del edificio del bar situado junto a la zona administrativa y de formación del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).

Desde la pandemia el inmueble está sin actividad a pesar de que el Gobierno ha intentado licitar y externalizar el servicio en tres ocasiones, pero en todas quedó desiertas, ha explicado la consejera.

Ha trasladado la intención del regidor, que ha participado en la reunión por vía online, de destinar el edificio a un uso sociocultural.

PRÁCTICAS DE TIRO DE LOS POLICÍAS

Por otra parte, en la reunión del Consejo Rector del ICAP se ha aprobado la prórroga por cuatro años más del convenio que el Gobierno mantiene con la Guardia Civil para la formación de tiro de los policías locales, tanto para el acceso a los cuerpos como para la formación continua.

El Ejecutivo realiza una aportación económica de 27.000 euros. De ellos, se destinan 12.000 euros a inversiones en las instalaciones de tiro del acuartelamiento de Campogiro y los 15.000 restantes al pago de los profesionales que instruyen las clases.

Al respecto, la consejera ha incidido en que el Gobierno tendrá la posibilidad de que estas prácticas se realicen en otras entidades, como la Policía Local o, como es intención, en la Policía Nacional.