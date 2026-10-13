El Gobierno central creará cuatro nuevas plazas de jueces y dos de fiscales en Cantabria

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SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027, de los que a Cantabria le corresponden cuatro nuevas plazas de jueces y dos de fiscales.

Según ha informado el Ejecutivo central, las nuevas cuatro plazas de jueces en Cantabria para el año próximo supondrá un aumento de la plantilla del 4,6% respecto a la actual, y los nuevos dos fiscales representarán un crecimiento del 5,8%. En dos años (2025 y 2026) se han creado ocho plazas judiciales en esta comunidad (+9,6%).

De las cuatro nuevas plazas judiciales para Cantabria, dos son para la Audiencia Provincial de Santander y dos para su Tribunal de Instancia.

Por su parte, la creación de dos nuevas plazas de fiscales para Cantabria supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 5,8%, pasando de 34 a 36 miembros.

En el conjunto del Estado se crean 500 plazas de jueces y 200 de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. La distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población).

El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.