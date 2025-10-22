El Gobierno cifra el seguimiento de la huelga docente en todo el sistema educativo en un 2,85% y en un 6,7% en las EOI

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación frente a la Consejería de Educación el 8 de septiembre - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ofrecido pasadas las 18.00 horas los datos definitivos del seguimiento de la huelga docente convocada este miércoles en la comunidad, que ha sido de un 2,85% en todo el sistema educativo y del 6,7% en el caso exclusivamente de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

En concreto, según el Ejecutivo, se han sumado a la convocatoria un total 233 huelguistas (el 2,85%) y 22 a la específica en las EOI (el 6,7%).

Esta segunda está convocada por STEC, ANPE y UGT, que aglutinan a 30 de los 37 delegados en la Junta Docente y que están llamando a la huelga por etapas (mañana jueves será en todos los centros, y el viernes en los colegios); mientras que CCOO la ha convocado todos los días de la semana en el conjunto de los centros educativos públicos de la comunidad autónoma, y en el caso de este miércoles, ha cifrado el seguimiento el 10,07%.

Según ha señalado CCOO, este porcentaje de seguimiento ha tenido un desarrollo "diferente" entre los distintos lugares de trabajo, manteniendo en algunos casos cifras superiores al 30%, como en Castro Urdiales o Santander.

La convocatoria de CCOO ha permitido extender un día más a todos los centros y etapas la huelga fragmentada, por tipo de centro, convocada para esta semana por STEC, ANPE y UGT y que este miércoles únicamente se limitaba a Escuelas Oficiales de Idiomas y Equipos de Orientación.