El Gobierno clausura de forma preventiva el uso del paso peatonal elevado del complejo judicial de Salesas por seguridad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria ha clausurado de forma preventiva el paso peatonal elevado que comunica los dos edificios del Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, con el fin de garantizar la seguridad.

El Ejecutivo regional, en el marco de la ejecución plan de auditorías sobre el estado de las sedes judiciales en Cantabria iniciado en 2025, ha tomado esta decisión tras el informe que ha solicitado a una empresa especializada que ha evaluado la infraestructura, apuntando "la inestabilidad de este paso elevado por el estado de algunos de sus elementos y el carácter inapropiado del sistema constructivo empleado para este tipo de instalaciones", ha informado el Gobierno.

Por todo ello, tras recibir este informe este martes, la Dirección General de Justicia ha decidido el cierre de este paso peatonal como acción preventiva y de forma cautelar, mientras se estudian las medidas necesarias que refuercen la instalación o bien llevar a cabo otro tipo de soluciones.

Igualmente, para facilitar la movilidad de usuarios y empleados, el Gobierno cántabro ha habilitado un circuito alternativo en superficie que mantiene la comunicación de los dos edificios judiciales de Las Salesas.

El Ejecutivo está realizando un conjunto de auditorías específicas sobre estructuras realizadas con ocasión de los traslados de unidades de personal para la implantación del nuevo modelo judicial, que en el caso del Complejo de Las Salesas sí han sido positivas respecto a la torre del edificio del convento, tanto en relación a su estructura como al estado de los materiales de construcción.