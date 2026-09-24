El Gobierno se compromete con Santander a incrementar un 60% la partida para política social municipal

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado un incremento del 60% de la partida que el Ejecutivo destinará a la Fundación de Servicios Sociales, que pasará de 375.000 euros a 600.000 euros para mejorar la dotación del Centro de Acogida Princesa Letizia y la puesta en marcha del nuevo centro de atención a la infancia.

Así se lo ha trasladado la jefa del Ejecutivo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante el encuentro que han mantenido en la sede del Gobierno para abordar las principales necesidades de la capital y avanzar en nuevas líneas de colaboración de cara a las cuentas públicas de 2027, y del que ha informado la Administración regional en un comunicado.

La presidenta ha asegurado que, "una vez más, los presupuestos autonómicos reflejarán ese compromiso que el Gobierno tiene con la ciudad y los vecinos de Santander, con cifras, con inversiones, con proyectos que responden a necesidades y demandas de la capital, tras años de abandono por parte de los anteriores gobiernos autonómicos".

"En 2023, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander iniciamos una nueva etapa de relación, en la que somos aliados en proyectos estratégicos y transformadores para la ciudad y también en medidas que mejoren la calidad de vida de los santanderinos", ha asegurado la presidenta al término del encuentro.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que esta colaboración en política social, que incluye el impulso conjunto a la estrategia de inclusión dirigida a personas sin hogar, "son compromisos importantes porque son recursos destinados a quienes más lo necesitan".

"Para Santander es prioritario contar con una financiación adecuada que nos permita prestar estos servicios con garantías y seguir mejorando la atención social", ha remarcado.

Fomento será otras las áreas en la que el Gobierno fortalecerá su colaboración con la capital --si se aprueban los presupuestos del Ejecutivo popular en minoría--, con una inversión de 300.000 euros para la mejora del entorno de la ría de Raos, dentro de una actuación que ejecutará Cantabria y que dará respuesta a una importante demanda vecinal.

Además, se retomará el proyecto de aparcamiento en altura en el Palacio de Festivales, que quedará incluido en el Plan de Aparcamientos Disuasorios, que adjudicará el Gobierno; y se mantiene la posibilidad de trasladar el punto limpio de Cueto, una vez se disponga de suelo alternativo adecuado. A todo ello, se suma la próxima adjudicación de la actuación prevista en El Verdoso.

Las actuaciones en materia de Cultura seguirán teniendo un peso importante, dentro de la consolidación de Santander como 'capital de la cultura', y especialmente en lo que se refiere a las obras de la sede asociada del Reina Sofia, que terminaran este año y que el Ejecutivo ha financiado en un tercio, junto al Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura. Además, el Gobierno formará parte de la fundación que gestionará el centro.

"Seguimos avanzando en proyectos que Santander necesita y que requieren la implicación de las dos administraciones", ha afirmado la alcaldesa, y ha incidido en que el Ayuntamiento continuará poniendo sobre la mesa las prioridades de los proyectos estratégicos de la capital.

MÁS COOPERACIÓN

En el encuentro entre la presidenta y la alcaldesa también se han abordado nuevas líneas de colaboración de cara a los próximos meses en prácticamente todas las áreas competenciales.

En sanidad, ambas administraciones han acordado trabajar en un diagnóstico de las necesidades de Atención Primaria en la capital, con especial atención en las zonas de Alisal y Peñacastillo y de cara a valorar la apertura de un nuevo centro de salud.

Además, han decidido promover nuevos convenios con la Fundación Marques de Valdecilla para la colaboración en casos de tutelas y con la Escuela Cántabra de Salud para desarrollar actividades de educación para la salud entre la población. El Gobierno también colaborará en la ampliación de la red de cardioprotección de Santander.

Buruaga ha explicado que desde la Consejería de Educación está prevista una partida de 50.000 euros para el programa de salud escolar, y han acordado analizar de manera conjunta el estado de los patios de los colegios e institutos y las posibilidades de cesión y uso compartido para favorecer su apertura a la comunidad fuera del horario lectivo.

En el área de Innovación, el Ejecutivo autonómico trabajará con el consistorio en el programa integral de innovación y emprendimiento tecnológico mediante un convenio con SODERCAN, dotado con 50.000 euros y, además, el Ejecutivo aportará 200.000 euros a la Red City -100.000 euros en 2027 y 100.000 euros en 2028-.

En lo que se refiere a emergencias, el Gobierno y el Ayuntamiento estudiarán una ubicación alternativa para el futuro parque autonómico en el arco de la Bahía, y se estudia un nuevo modelo, que sustituya al actual convenio con Santander por un sistema de pago por servicio o salida.

El trabajo conjunto se extenderá también al ámbito cultural, turístico y deportivo con un nuevo convenio con el Palacio de Festivales para apoyar la Banda Municipal de Música de Santander y una aportación de 100.000 euros para actividades en Navidad que den visibilidad a los coros regionales.

También en Desarrollo Rural se van a reforzar actuaciones de apoyo a mercadillos agroalimentarios en Santander a través de la colaboración de ODECA.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Buruaga e Igual han enmarcado estas líneas de colaboración en la política de relación institucional que Gobierno y Ayuntamiento definieron al comienzo de la legislatura, "rompiendo con la dinámica anterior de abandono y deslealtad institucional", y que ha permitido impulsar proyectos estratégicos para la capital, como la sede asociada del Reina Sofía, la transformación del Cabildo, la reordenación ferroviaria, las actuaciones para renovar las infraestructuras de abastecimiento de agua o la financiación del Centro de Acogida Princesa Letizia y las importantes inversiones en centros educativos e infraestructuras de la ciudad.

"Cuando las administraciones trabajamos juntas somos capaces de impulsar más y mejores soluciones, y ésa es mi forma de gestionar y mi forma de dirigir este Gobierno, desde la colaboración eficaz y orientada a dar resultados. Santander es la capital de Cantabria y su progreso, su desarrollo y su avance es también el progreso, el desarrollo y el avance de toda la comunidad autónoma", ha asegurado la presidenta.