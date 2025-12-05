El Gobierno concede ayudas por 200.000 euros a agrupaciones de comerciantes para dinamización y promoción

Archivo - Comercios en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Comercio ha concedido ayudas por valor de 200.000 euros a las asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones, así como a la cooperativa de detallistas, destinadas a las actividades de animación y promoción comercial de Cantabria.

Una vez examinadas las solicitudes presentadas, la Dirección General de Comercio y Consumo ha otorgado este tipo de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, de tal manera que se han distribuido entre las asociaciones que han concurrido a la convocatoria de este año, donde destacan proyectos de dinamización comercial como los presentados por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna denominado 'Tu comercio te premia' o la Asociación Cántabra de Comercio e Industria de Panadería (ACIPAN) para las campañas 'Pan tradicional' y 'Panaderos de confianza'.

Por su parte, la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) ha contado con ayudas para los proyectos de dinamización comercial 'Supercompra de Santoña' y 'Concurso de escaparates', mientras que la Asociación de Comerciantes de Torrelavega (COMVEGA) se beneficiará en las campañas 'Tus compras en Torrelavega', 'Navidades en COMVEGA' y 'Ya es primavera', y la Asociación de Comerciantes Nueva Ciudad, para la campaña de promoción comercial 'Fiestas de San Pablo'.

A esta línea de subvenciones se han sumado dos nuevas asociaciones: la Asociación del Comercio Textil de Cantabria (ACOTEX), que ha obtenido ayudas para la campaña '3, 2, 1 Compra', y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Noja, con ayudas para la instalación de una pantalla publicitaria exterior en la bolera municipal.

En esta convocatoria, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y Ensanche de Santander ha obtenido fondos para la tercera edición de la campaña 'Santander principios del siglo XX'; la Asociación de Comerciantes Autónomos, Pymes y Micropymes de Cantabria (CONAPI), para la tercera edición de la campaña 'Santander villa marinera', y la Federación de Pymes de Comercio de Cantabria (FEPYCAN), para la tercera entrega de 'Tus Navidades traen premio'.

En el caso de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo (ACELAR), las subveciones son para el 'XIX Sorteo de los 6.000 euros de Navidad', y la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (ASECOVE), para la 'XII Exposición Vehículos Santander' y para la campaña 'Salón del Motor de Torrelavega 2024'.

Finalmente, la Asociación de Comercio Astillero-Guarnizo ha obtenido ayudas para las campañas 'Extra de septiembre' y 'Tu rosco de reyes en Astillero', mientras que la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Colindres (APYMECO), lo ha hecho para las campañas de Halloween y de Navidad, así como la del 'Rasca y Gana'.

Esta convocatoria está destinada a sufragar las actividades de animación y promoción comercial por parte de las asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones, así como la cooperativa de detallistas con una cantidad que ha aumentado en un 30 por ciento respecto a la adjudicación de la convocatoria anterior, ha informado el Gobierno.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que con este tipo de ayudas se continúa trabajando en la dinamización del comercio local, "de la mano de las asociaciones de comerciantes", con el objetivo de acercar a los consumidores a los comercios durante todo el año con propuestas atractivas.

Toda la información disponible sobre ayudas al comercio puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkedln).