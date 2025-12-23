El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a los expresidentes de Cantabria Ángel Díaz de Entresotos y Jaime Blanco

Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo a los expresidentes de Cantabria Ángel Díaz de Entresotos (PP) y Jaime Blanco (PSOE).

La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

Con esta distinción, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha explicado que el Gobierno de España reconoce el legado de ambos expresidentes cántabros.

"Ahora que se cumplen 50 años del inicio de la democracia, desde el Gobierno de España queremos reconocer a quienes contribuyeron a hacerlo posible en Cantabria con entrega y vocación de servicio público", ha destacado el delegado del Gobierno.

Casares ha señalado que, con ello, "se rinde homenaje a los dos presidentes de Cantabria a título póstumo por su contribución en la construcción de la España y la Cantabria democráticas". Díaz de Entresotos presidió la comunidad autónoma de 1984 a 1987 y Blanco entre 1990 y 1991.

"Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos", ha sostenido Casares, que ha recordado que Díaz de Entresotos falleció en 2009 y Blanco en 2020.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.