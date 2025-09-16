El Gobierno concluye la recuperación de los terrenos agrarios en el monte La Picota - GOBIERNO DE CANTABRIA

En los que ha invertido 311.741 euros SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este martes los trabajos de restauración ecológica y recuperación de terrenos agrarios que se han realizado en los últimos nueve meses en el monte La Picota, en el municipio de Piélagos, con una inversión de 311.741 euros.

Acompañado por el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, Media ha destacado la importancia de esta actuación que ha afectado a algo más de 44 hectáreas de terreno y que se enmarca en un entorno de alta protección, visitado por miles de personas cada año, ha informado el Gobierno.

El proyecto ha consistido en la restauración de la vegetación autóctona mediante la reforestación de zonas en las que no existe regeneración natural con especies propias como encinas y fresno atlántico, entre otras. El también responsable de Medio Ambiente ha destacado la plantación de cerca de 9.500 nuevos ejemplares de diferentes especies que permitirá la absorción de 1.940 toneladas de carbono en un periodo de 40 años.

Durante estos meses también se han llevado a cabo la aplicación de tratamientos para la conservación y la regeneración de las especies arboladas autóctonas, así como el fomento de zonas de refugio para la fauna mediante desbroces irregulares en torno a pastizales, proporcionado de este modo un hábitat para distintas especies de aves.

La actuación se ha completado con la creación de áreas de baja combustibilidad en torno a las sendas e infraestructuras viarias, reduciendo la carga de combustible vegetal y disminuyendo el riesgo de propagación de incendios forestales.

Tras la visita a la zona, el consejero ha agradecido la colaboración municipal, que ha garantizado el "uso eficiente" de los fondos europeos con los que se financia este proyecto.

Por su parte, Caramés ha explicado que este entorno era para el equipo de Gobierno "una prioridad". "Este es un espacio natural cada vez más valorado por vecinos y visitantes", ha afirmado.

Una visita en la que también han participado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Piélagos, Inmaculada Araunabeña; el concejal de Obras Públicas y presidente de la junta vecinal de Boo, César Blanco; el alcalde pedáneo de Mortera, Daniel San Miguel; el subdirector de Control Ambiental, Gustavo Merino; así como técnicos de la propia Consejería.

"BUEN USO" DE FONDOS EUROPEOS

El titular de Medio Ambiente ha destacado el "absoluto" compromiso del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga con el "buen uso" de los fondos públicos y ha puesto como ejemplo la captación de casi 12 millones de euros con los que se financiarán los cinco proyectos para recuperar espacios degradados que afectan a siete municipios.

Entre ellos están la recuperación de la biodiversidad de la cantera de Solvay en Cuchía, en el municipio de Miengo, en la que se invertirán 2,33 millones de euros; o los 8,7 millones que se destinarán a la restauración de los terrenos de la antigua mina de Reocín, en Torrelavega y Cartes.

Por su parte, el pasado mes de mayo finalizaron los trabajos de recuperación ambiental de la ladera del monte de Suances, con una inversión de 428.776 euros; y se está ejecutando la restauración ecológica y de corrección hidrológica forestal del monte la Sierra, entre de Ramales y Ruesga, que cuenta con una inversión de 359.481 euros y que se encuentra en la fase final.