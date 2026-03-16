El Gobierno convoca ayudas por 500.000 euros para el fomento de actividades turísticas en los municipios

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SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina 500.000 euros en ayudas para el fomento de actividades turísticas en los municipios, entre ellas el funcionamiento y dinamización de las oficinas de información turística y el desarrollo de fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional o de la Comunidad Autónoma.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este lunes la convocatoria de subvenciones, a la que podrán acogerse los ayuntamientos de la comunidad para sufragar los gastos relacionados con las oficinas y con las fiestas citadas, así como los derivados de acciones de promoción, divulgación y formación, la edición de material promocional o la creación de productos turísticos innovadores.

La organización de ferias o mercados ligados a la celebración de Fiestas de Interés Turístico y los gastos de promoción y organización de estas fiestas también son objeto de estas ayudas.

Las cuantías máximas de las ayudas serán de 16.000 euros para las oficinas de información turística; 18.000 euros para las fiestas de Interés Turístico Regional; 25.000 euros para las fiestas de Interés Turístico Nacional y 27.000 euros en el caso de las fiestas de Interés Turístico Internacional. El importe de la subvención no será superior al 80% del importe de la inversión.

Entre los gastos subvencionables que contempla la orden se encuentran además los gastos de personal, material fungible y gastos corrientes de las oficinas de información turística; los relacionados con certificaciones de calidad y la publicación de folletos, cartelería u otros soportes publicitarios, ya sean digitales o no; así como campañas publicitarias en medios de comunicación.

También se cubrirán las visitas guiadas organizadas por las oficinas de información turística, la digitalización de las oficinas, la implantación de infraestructura informática (equipos) y comunicaciones (conectividad) y la inversión en imagen (rotulación, cartelería...).

Igualmente, serán subvencionables los gastos de asistencia a ferias, congresos o exposiciones y la ejecución de acciones de promoción externa y de recepción de turoperadores, periodistas u otras organizaciones que contribuyan a la comercialización y promoción del destino turístico. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este martes.