El Gobierno convoca el premio Pueblo de Cantabria 2026 dotado con 200.000 euros

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha convocado el premio Pueblo de Cantabria 2026, dotado este año con 200.000 euros.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se convoca el galardón, destinado a ayuntamientos y demás entidades locales de la región.

El objetivo del premio es reconocer aquella actuación en infraestructura municipal, en pueblos con menos de 1.000 habitantes, más representativa de la mejora de las condiciones o la calidad de vida de los vecinos, o que más respete los valores de la tradición, la cultural o el patrimonio de Cantabria.

La convocatoria, que otorgará un premio principal y dos accésits, cuenta con una dotación económica total de 200.000 euros para sufragar los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones realizadas o a realizar por los ganadores, siempre y cuando la finalización o recepción de las mismas se realice dentro del 2026.

El consejero del área, Roberto Media, ha destacado que la finalidad de este premio es la de promover y apoyar la recuperación, la mejora y el mantenimiento de los pueblos de Cantabria en el marco de la defensa de los valores tradicionales, del entorno natural y ecológico, y del patrimonio histórico, cultural y artístico.

Además, ha señalado que el Ejecutivo mantiene en esta convocatoria la misma dotación económica que la establecida el pasado año, tras el incremento aprobado por su departamento que elevó la cuantía del Premio de 130.000 a 160.000 euros y la de cada accésit de 10.000 a 20.000 euros, lo que supuso un aumento del 23% en el caso del galardón principal y del 100% en los accésits.

Las candidaturas deberán ir dirigidas a la Dirección General de Obras Públicas y podrán presentarse hasta el 4 de mayo de 2026.

Hasta la fecha, los pueblos galardonados desde su creación han sido Novales (Alfoz de Lloredo), en 2005; Caviedes (Valdáliga), en 2006; Puente Viesgo, en 2007; Mazcuerras, en 2008; Udalla (Ampuero), en 2009; Tudes (Vega de Liébana), en 2010; Barcenaciones (Reocín), en 2012; Villaescusa del Bardal (Campoo de Enmedio), en 2014; Cosío (Rionansa), en 2016; Mogrovejo (Camaleño), en 2017; Esles de Cayón (Santa María de Cayón), en 2018; Barriopalacio (Anievas), en 2019; Pujayo (Bárcena de Pie de Concha), en 2020; Riocorvo (Cartes), en 2021; Cicera (Peñarrubia), en 2022; Barcenillas (Ruente), en 2023; San Martín de Toranzo (Santiurde de Toranzo), en 2024; y Barcena Mayor (Los Tojos), el año pasado, informa el Gobierno.