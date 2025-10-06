El Gobierno coordinará una reunión entre operadoras y tres ayuntamientos para abordar problemas de conectividad

El consejero de Fomento se reúne con los alcaldes de Polaciones y Los Tojos - GOBIERNO DE CANTABRIA

Los municipios afectados son Los Tojos, Polaciones y Tudanca

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, coordinará una reunión entre las operadoras que prestan servicios de telecomunicaciones en los municipios de Los Tojos, Polaciones y Tudanca y los respectivos alcaldes de estos tres ayuntamientos para abordar los problemas de conectividad que tienen estas zonas, y que, especialmente en los últimos meses, "se han incrementado notablemente".

Así lo ha explicado en nota de prensa el consejero de Fomento, Roberto Media, tras el encuentro que ha mantenido con los alcaldes de Los Tojos y Polaciones, Belén Ceballos y Vicente Gómez, respectivamente, y en el que ha estado también presente el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán.

Media ha explicado que "la deficiente cobertura y las constantes incidencias" tanto en el servicio de telefonía como de Internet están generando "un grave perjuicio" a los vecinos de estos municipios, pero, además, "está afectando negativamente a la actividad de las empresas que se asientan en sus diferentes localidades".

"Queremos abordar cuanto antes este asunto directamente con las compañías", ha expresado el consejero, que espera que con este encuentro se puedan conocer cuáles podrían ser las soluciones técnicas que deberían llevarse a cabo para mejorar la calidad de las comunicaciones en estas zonas. "La predisposición de mi Consejería para ayudar en cualquier solución es absoluta", ha expresado.

En este sentido, el responsable de Fomento ha insistido en la prioridad que supone para el Ejecutivo autonómico "garantizar" una buena conectividad en municipios rurales como estos.

"Este es un derecho imprescindible que debemos asegurar para que los habitantes de Los Tojos, Polaciones o Tudanca tengan los mismos servicios que en cualquier otro punto de la comunidad y, sobre todo, para dotar a estas zonas de herramientas que contribuyan a fijar población y a apoyar al tejido empresarial local", ha afirmado.

Por su parte, los alcaldes de Los Tojos y Polaciones, han coincidido en subrayar la "urgente necesidad" de dar una solución a este problema.

En concreto, Belén Ceballos ha destacado las dificultades con las que diariamente se encuentran muchos establecimientos de Bárcena Mayor, una de las localidades más turísticas del municipio, "que no pueden permitirse no poder atender o cobrar a los clientes que llegan a sus negocios".

Por su parte, el alcalde de Polaciones ha afirmado que, aunque estos servicios son prestados por empresas privadas, "debemos entre todos buscar una solución y si desde los ayuntamientos tenemos que aportar algo, estamos dispuestos a ello porque en el siglo XXI no podemos seguir así".