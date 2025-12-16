El Gobierno defiende que el nuevo MUPAC será una "herramienta clave" para posicionar a Cantabria como una referencia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha defendido que el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) será una "herramienta clave para seguir posicionando a Cantabria como un centro de referencia en la investigación arqueológica y en la divulgación del patrimonio prehistórico".

Así lo ha manifestado al recibir el premio la Sociedad Prehistórica de Cantabria, que esta edición ha premiado al MUPAC, con motivo del centenario de su fundación, en un acto celebrado en Casyc, ha informado el Ejecutivo regional.

La obra del nuevo Mupac está prevista finalizar a finales del 2026, cuando Cantabria contará con unas instalaciones "modernas que estarán a la altura de su impresionante legado histórico, permitiendo a futuras generaciones comprender y valorar la importancia de nuestra prehistoria de una manera nunca vista", ha dicho el consejero.

En esta línea, ha señalado que el MUPAC ha sido una institución "nómada" durante su siglo de existencia, ya que vivido "numerosos" cambios de sede, desde la primera, que se ubicó en el Instituto de Segunda Enseñanza Santa Clara, pasando en 1941 a los bajos de la entonces Diputación, hasta su lugar actual, el Mercado del Este, desde 2014. Además, lo ha definido como "huérfano de un edificio a la altura de la importancia y trascendencia de su contenido".

Sobre la nueva sede de Puertochico, Martínez Abas ha indicado que se encuentra en un "avanzado estado de ejecución y cumpliendo los plazos previstos". Además, ha afirmado que este proyecto "no solo contará con un diseño moderno y funcional, sino que incorporará las últimas tecnologías" para la conservación, el estudio y la narración de la historia de Cantabria.

La Sociedad otorga desde 2005 esta distinción a personas o entidades que hayan destacado por su labor en la investigación, conservación y difusión social del patrimonio arqueológico e histórico.

También han recibido este galardón personalidades e instituciones como Joaquín González Echegaray, Ignacio de Barandiarán, Jean Clottes, Juan Luis Arsuaga, Miguel Ángel García Guinea, Joaquín Vaquero Turcios, Benito Madariaga, Lawrence Straus, Alfonso Moure, Manuel R. González Morales, Ramón Bohigas Roldán, José María Pérez 'Peridis';, Federico Bernaldo de Quirós, Cristina San Juan-Foucher, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, la Obra Social Caja Cantabria, el Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, el colectivo de guías de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria y, el pasado año, Marc Groenen.