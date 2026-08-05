El Gobierno destaca la alta participación en los 35 campamentos de verano organizados para jóvenes

La consejera de Inclusión Social y Juventud, Begoña Gómez del Río, visita el campamento desarrollado en el albergue de Solorzano. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social y Juventud, Begoña Gómez del Río, ha destacado la alta participación registrada en los 35 campamentos de verano organizados por el Gobierno, tanto dentro como fuera de Cantabria.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que el objetivo de este programa es fomentar el ocio saludable, la creatividad y el desarrollo personal de los jóvenes cántabros.

Ha señalado que la oferta de este año incluye propuestas relacionadas con las actividades acuáticas, la montaña, las artes escénicas, el cine, la música, el ocio tecnológico, la ciencia y robótica, la educación ambiental y la multiaventura, entre otras actividades.

"Este tipo de iniciativas permiten ofrecer a niños y jóvenes espacios de aprendizaje, convivencia y participación, fomentando la creatividad, la inclusión y la igualdad de oportunidades entre los jóvenes", ha dicho.

La consejera ha subrayado que los campamentos cuentan este año con un total de 963 plazas, 694 plazas en Cantabria y 269 fuera de la comunidad autónoma mediante intercambios con Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Galicia y Navarra.

Dentro de este programa, Gómez del Río ha visitado este miércoles el albergue Gerardo Diego, en Solórzano, al campamento 'Música en Solórzano 2026', con la participación de 30 jóvenes de Cantabria y Madrid.

Durante la visita, la titular de Juventud ha señalado que estas actividades son una oportunidad para intercambiar experiencias y estrechar lazos con otros chicos de Cantabria y del resto de España.

Además, ha conocido algunos de los proyectos musicales que se están desarrollando durante el campamento, con una programación que combina la formación musical con actividades educativas y de ocio.

Diariamente, los jóvenes, que cuentan con conocimientos musicales previos, participan en sesiones de combo musical y en un taller de música experimental, que culminarán con un concierto final para mostrar los conocimientos adquiridos durante la estancia.

Finalmente, el Gobierno ha explicado que la programación incorpora talleres sobre igualdad, salud mental y prevención de adicciones, y uso responsable de las nuevas tecnologías, para contribuir a la formación integral de los jóvenes. Además, la oferta se completa con actividades deportivas, salidas culturales, visitas a la playa y dinámicas de convivencia.