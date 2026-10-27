El Gobierno destaca que "Cantabria está en un momento de cifras récord de ocupación y empleo"

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo en Santander.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti (PP), ha destacado que "Cantabria está en un momento de cifras récord de ocupación y empleo", tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre.

Así lo ha resaltado este martes en un comunicado, donde ha recalcado que la comunidad ha alcanzado la cifra "más alta" de ocupados de su serie histórica, un total de 273.300 personas.

Se trata, según ha valorado el consejero, de 3.700 ocupados más que el trimestre anterior, un 1,39% más, y 3.900 por encima del año anterior, es decir un 1,45% más. El incremento de ocupados es del 4,49% respecto a hace tres años, o lo que es lo mismo, 11.700 personas empleadas más.

Además, entre otros datos "positivos", Arasti ha subrayado que Cantabria también cuenta con la población activa "más alta" de su serie histórica, 294.600 personas, entre julio y septiembre de 2026, lo que supone un incremento del 1,63% respecto al trimestre anterior, es decir, 4.700 personas más; un aumento del 1,38% de un año vista (4.000 personas más), y una subida del 4,36% si se toma como base la cifra de hace tres años, que se traduce en 12.300 personas activas más. Cifras, en su mayor parte, superiores a la media nacional, ha puntualizado.

PARO

Respecto a la tasa de paro, el consejero ha valorado que Cantabria ha logrado la tercera "más baja" de España con un 7,56%, "muy por debajo de la media nacional", que se sitúa en 9,87%, es decir, 2,62 puntos porcentuales menos.

De hecho, entre julio y septiembre, la región registró el segundo mejor dato nacional en paro femenino y el mejor dato, desde 2008, en un tercer trimestre en Cantabria.

Así, con un 7,80% de desempleo entre las mujeres, la región sostiene la segunda tasa de paro femenino "más baja" de España (3,48 puntos porcentuales inferior a la media nacional).

En cifras globales, la población parada asciende en Cantabria a 22.300 personas, 1.000 más que en el trimestre anterior (3,84% más) y 100 por encima de las registradas hace un año, poco más de medio punto porcentual por encima (0,53%).

El consejero ha destacado que "la creación de empleo en Cantabria ha continuado avanzando, en un contexto de fuerte crecimiento de la población activa, que aumentó en 4.700 personas respecto al año anterior".

En este sentido, ha precisado, en los últimos 3 años el paro ha aumentado en 600 personas, un 2,76% más, debido precisamente al "fuerte" aumento de la población activa.