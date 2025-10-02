El Gobierno destaca que Cantabria registra "el mejor dato de paro en 17 años"

Archivo - Dos personas en la entrada de una oficina de empleo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha destacado que la región ha registrado "el mejor dato de paro de los últimos 17 años y el mejor dato de afiliación de su historia en un mes de septiembre".

Así lo ha subrayado el Ejecutivo en un comunicado difundido tras publicarse, este jueves, los datos de septiembre, sobre los cuales también ha resaltado que en los dos últimos años el desempleo ha disminuido en la comunidad autónoma en 3.321 personas mientras que el número de afiliados ha aumentado en 8.063.

El mes pasado cerró con 27.277 cántabros inscritos en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), lo que supone un 10,85 por ciento menos que en 2023.

El Gobierno contrasta el aumento del paro en septiembre respecto a agosto en un 0,45% con la caída en 1.653 desempleados en términos interanuales, un 5,71%.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha señalado que "en el último año el paro ha disminuido en Cantabria en hombres, mujeres y en casi todos los tramos de edad, salvo en menores de 25 años, pese a lo cual, es el segundo mejor dato en un mes de septiembre del siglo, tras el del año pasado".

Ha detallado que entre las cántabras se ha registrado el mejor dato en un mes de septiembre desde 2008 y en mayores de 45 años el mejor dato desde 2011, mientras que en el sector servicios, "como es habitual en esta época de fin de verano", ha sido el que más parados ha registrado, con 124 más que el mes anterior, seguido de la industria, con 14 más, y la agricultura, con 6 más.

Respecto a hace dos años, el paro ha disminuido en todos los sectores, como la construcción (388 parados menos); los servicios (2.480); la industria (216); la agricultura (33), y el primer empleo (204), lo que supone que ha bajado en dos ejercicios en 3.321 personas, un 10,85%.

AFILIACIÓN

En lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, Cantabria registró el mes pasado un total de 237.748 personas cotizando, lo que supone un incremento en términos interanuales de un 1,51% y de 3.533 trabajadores más.

Unas cifras que, según el consejero, "suponen el mejor dato de afiliación media en un mes de septiembre de la serie histórica porque nunca ha habido más afiliados en ese mes en la región".

A todo ello Arasti ha añadido que en los dos últimos años el número de afiliados a la Seguridad Social en Cantabria ha aumentado en 8.063 personas, un 3,51% más.