El Gobierno destina 110.000 euros a la mejora de las sedes de nueve Casas de Cantabria

Reunión de Casas de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha destinado 110.000 euros al programa que financia la adquisición y remodelación de las sedes sociales y mobiliario de las Casas de Cantabria.

Según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el centro cántabro en Cádiz es el que más ayuda ha recibido con un total de 24.028 euros.

Por su parte, el Gobierno cántabro destinará otros 21.868 euros a la Casa regional en Barcelona; 20.953 euros, al centro ubicado en Sevilla, y 17.156 al Centro Montañés en Buenos Aires.

También han recibido el apoyo económico del Ejecutivo para mejorar sus sedes sociales las Casas de Cantabria en Valencia (10.881 euros), Burgos (9.877 euros), Baracaldo (2.434 euros), Logroño (1.706 euros) e Ibiza (1.094 euros).

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha resaltado "el firme compromiso" del Gobierno regional con las Casas de Cantabria y ha recordado algunos de los compromisos asumidos y cumplidos en esta legislatura.

A este respecto, ha enumerado el incremento de la cuantía de las ayudas, el anticipo del pago para favorecer la realización de actividades, la creación del registro de Casas o la celebración de reuniones telemáticas periódicas para resolver sus problemas e impulsar acciones conjuntas.

Además, ha apuntado "la mejora" de otras ayudas complementarias, como la cuantía del convenio con la Federación cántabra de agrupaciones de folclore hasta los 70.000 euros para la difusión del folclore cántabro entre las casas de Cantabria repartidas por España y el resto del mundo.

Respecto a las últimas iniciativas anunciadas durante el XII Encuentro de Casas de Cantabria celebrado Meruelo, Urrutia ha apuntado el interés del Gobierno de Cantabria por impulsar la creación de una comunidad digital de cántabros en el mundo para conectar y promover iniciativas conjuntas que además mantengan el vínculo con la región.