El Gobierno destina 45.000 euros para la actividad de los Bomberos Voluntarios y la mejora de su edificio

Isabel Urrutia presenta el nuevo convenio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha firmado dos convenios con los Bomberos Voluntarios de Santander, uno de ellos nuevo, con los que el Ejecutivo destina un total de 45.000 euros para el mantenimiento de la actividad del Cuerpo y para inversiones en sus infraestructuras.

En concreto, se ha renovado el vigente convenio con el que el Ejecutivo dedica 15.000 euros para la actividad diaria de los voluntarios y la compra de materiales; mientras que se ha rubricado otro documento dotado con 30.000 euros para las mejoras que necesita el edificio que alberga el parque, construido en 1921, de la plaza Numancia.

Así lo ha informado este lunes la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha destacado la labor que realizan los bomberos voluntarios, casi una veintena, que, además de la capital cántabra, cubren toda la región.

Urrutia ha hecho hincapié que con el nuevo convenio, "pionero" en esta legislatura gracias a la aprobación de los presupuestos, el Gobierno ayudará a "recuperar" el histórico inmueble ya que se prevé que se continúe con la reparación e impermealización de la cúpula, además del refuerzo estructural de las vigas del edificio y del balcón de la fachada principal. Asimismo, se reparará toda la carpintería interior.

Todo ello con el fin de garantizar "la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad" del inmueble, ha detallado.

Al hilo, la titular de Presidencia ha valorado que desde 2023 las cuantías que su departamento ha destinado a este Cuerpo se han incrementado de 12.000 euros a los 45.000, lo que supone un 275 por ciento más de inversión "en ayuda, en acompañamiento y en inversión" para este parque.

Y es que ha destacado que este montante se destina "a hacer crecer y mantener" sus actuaciones y para que el Cuerpo siga dando ayuda en las labores de prevención que "de forma permanente" presta al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Santander, al sistema de Protección Civil y, en general, a la gestión de las emergencias.

En este punto, la consejera ha especificado que los bomberos voluntarios han participado en 68 ocasiones en 2025 a requerimiento del Centro de Atención a Emergencias 112, y en lo que va de año, en 56, a las que se suman otras casi 150.

Una de ellas, ha resaltado, cuando la semana pasada formaron parte del "espectacular" dispositivo que el Gobierno cántabro puso en marcha con motivo del eclipse total de Sol. Su destino fue el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Liencres donde ayudaron a la extinción del incendio que se declaró por la tarde en Los Pinares.

Por último, Urrutia ha agradecido la colaboración que "siempre" realizan los bomberos voluntarios de Santander, tanto en concienciación como prevención de las emergencias, labor que para el Ejecutivo es "importantísima".

"Estamos hablando de 350 actuaciones anuales, lo cual es casi todos los días trabajando para ayudar a los demás", ha ensalzado.

Por su parte, el presidente de la Junta de la Agrupación de los Bomberos Voluntarios, Mariano Linares, ha agradecido al Gobierno regional las ayudas y ha indicado que los 30.000 euros son "muy necesarios" para poder "rematar" el mantenimiento del parque, el cual quedará ya "casi en óptimas condiciones" en cuanto a seguridad.

Ha hecho extensible el agradecimiento al Ayuntamiento de Santander puesto que las subvenciones de ambos "permiten mantener el espíritu del voluntariado con una casa digna y en buen estado de salud", ha concluido.