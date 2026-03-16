El Gobierno destina más de 3,7 millones en ayudas a promover el mantenimiento del empleo autónomo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes 16 la orden de la Consejería de Industria por la que se convocan las ayudas de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo con un importe de 3,7 millones de euros.

En concreto, pretende incentivar la consolidación de proyectos de autoempleo y de microempresas de reciente creación, facilitando su desarrollo, siempre y cuando éste se haya iniciado en el periodo de tiempo comprendido entre los cinco y los tres años anteriores a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

Las ayudas oscilan entre 2.750 y 4.450 euros según el perfil del solicitante -hombre, mujer, menor de 35 años, mayor de 45 años, con discapacidad o víctima de violencia de género- y prevén un incremento del 20 por ciento para quienes residan en municipios incluidos en el mapa de riesgo de despoblamiento. Este diseño pretende favorecer la consolidación de proyectos emprendedores y el reequilibrio territorial, ha informado el Gobierno.

Para acceder a las ayudas, los autónomos deben acreditar entre tres y cinco años de cotización continuada, ejercer su actividad de forma directa en Cantabria y no superar una plantilla de nueve trabajadores. L

La convocatoria se acoge al marco europeo de ayudas de minimis y contempla diferentes límites según la actividad económica del solicitante.

Las ayudas se abonarán en un único pago tras la verificación del cumplimiento de los requisitos y el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el BOC.

Toda la información sobre estas y otras ayudas destinadas a los trabajadores autónomos están disponibles en la Oficina Virtual del Autónomo de Cantabria (https://autonomos.cantabria.es/).

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para mantener y consolidar proyectos de autoempleo y promover acciones que impulse la consolidación de las iniciativas empresariales, el espíritu empresarial y el autoempleo, favoreciendo la continuidad de las microempresas de la región.

Ha recordado que esta medida forma parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria, que consta de 50 acciones, entre las que ha destacado la Cuota Cero 2 años; la Cuota Cero 2 años para autónomas tras la maternidad, y la Cuota Cero para cuidadores de menores afectados por enfermedad grave. Todas ellas contribuyen a impulsar el sector de los autónomos en Cantabria, teniendo en cuenta la importancia "capital" del emprendimiento y el trabajo por cuenta propia para lograr un crecimiento "sostenible e integrador en Cantabria".