El Gobierno destina tres millones de euros a Cantabria para intervenciones de agricultura y desarrollo rural

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SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destina tres millones de euros a Cantabria del reparto territorial acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para intervenciones de agricultura y desarrollo rural.

Esta cantidad forma parte del crédito por 226.472.660 euros para financiar intervenciones de desarrollo rural, actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados agrarios, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias y los programas escolares para el fomento del consumo de frutas y hortalizas y leche.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de España junto a las comunidades autónomas, para financiar e impulsar políticas que ayuden y fortalezcan al sector primaria, fundamental en todo el territorio.

Casares ha destacado los tres millones de euros que se han aprobado para Cantabria en esta Conferencia Sectorial para desarrollo rural, la calidad de la producción y de los mercados agrarios, así como para el fomento de del consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares.

El crédito principal, 158.225.557 euros, corresponde a la aportación estatal para acciones de desarrollo rural de las comunidades autónomas contenidas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. De esta partida, a Cantabria le corresponden 2,9 millones de euros.

Este plan contempla medidas de apoyo de diferente naturaleza, orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.

Estas medidas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las contribuciones de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas.

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de cinco créditos por valor de 30.232.644,62 para la financiación de diversas líneas de actuación en materia de calidad y competitividad de las producciones y los mercados. El principal montante, 21 millones de euros, corresponde al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias.

Dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,58 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura. A Cantabria se destinan 35.892 euros.

Para el reparto de esta cantidad se ha tenido en consideración el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades en esta especie, particularmente de la varroosis.

Con un crédito de 1,75 millones de euros, se ha aprobado la línea de Calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción, que apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero.

Asimismo, se ha autorizado un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros, de los cuales, 33.333 euros son para Cantabria.

Con esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.

Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito de otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero, de los que 74.597 euros corresponden a Cantabria.

Con este crédito se dará apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

El crédito de mayor importe, 21 millones de euros, está consignado al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, que contempla medidas destinadas a para paliar los condicionantes a los que se ve sometida la agricultura del archipiélago debido a su alejamiento, insularidad, fragmentación del territorio y otras dificultades derivadas de su ubicación, orografía y características económicas.

PROGRAMAS ESCOLARES DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y LECHE

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de los fondos asignados por la Unión Europea a España para los programas escolares de frutas y hortalizas y de leche, que tienen como objetivo fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad.

El acuerdo incluye la distribución de los fondos de ambos programas correspondientes al curso 2026-2027, con un total de 13,4 millones de euros para el de frutas y hortalizas; y algo más de seis millones de euros para el de leche.

Además, se realiza una reasignación de fondos correspondientes al curso actual, 2025/2026, por montantes totales de 13,2 millones de euros para el programa de frutas y hortalizas; y 5,3 millones de euros para el de leche.

consejo consultivo

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que en las próximas semanas se convocarán los distintos grupos de trabajo entre el ministerio y las comunidades autónomas para explorar los contenidos que deberá tener el plan nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PA) a partir de 2028, una vez que las instituciones europeas lleguen a un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual.

El ministro ha explicado que el Gobierno y las comunidades autónomas mantienen una oposición común a la estructura y dotación presupuestaria de la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC, pero que resulta conveniente empezar ya el debate y la fijación de posiciones en el ámbito nacional, porque una vez que se apruebe el Marco Financiero Plurianual todo el proceso de acelerará.