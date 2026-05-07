El Gobierno de España distingue a seis colectivos cántabros que ayudaron durante la DANA de 2024 con varias medallas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria, distinguirá este viernes a seis colectivos cántabros que ayudaron durante la DANA de 2024 que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, y también a Castilla-La Mancha y Andalucía, con la concesión de seis medallas por su participación en los dispositivos de emergencia, seguridad y ayuda.

Estas medallas al Mérito de la Protección Civil, concedidas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a propuesta del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se entregarán a las 13.00 horas, en una acto que se celebrará en las Naves de Gamazo, sede de la Fundación Enaire del Gobierno de España.

La Asociación de Peñas del Racing de Santander (APR), el Banco Santander, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), empresarios del sector del transporte del Valle de Iguña junto a UGAM-COAG, un convoy de empleados públicos y un grupo de trabajadores de una inmobiliaria recibirán estas distinciones honoríficas.

Casares impondrá las medalla en su categoría de bronce y distintivo blanco a los vicepresidentes de la FMC, Eduardo Ortiz y Roberto Escobedo; y al director de Territoriales España y director territorial de Cantabria y Asturias del Banco Santander, Manuel Iturbe.

Por otro lado, entregará otras cuatro medallas de bronce con distintivo rojo a la presidenta de la APR, Judith Jambrina; el empresario Fernando Gallo; la enfermera Laura Romano, y Eduardo Cañete en representación de los 27 trabajadores de la inmobiliaria.

El delegado del Gobierno ha destacado la implicación de todos estos colectivos para ayudar a los damnificados por la DANA de 2024 y cuyo "tiempo, dedicación y empeño" se reconocerá con estas distinciones del Gobierno de España.

La Medalla al Mérito de la Protección Civil fue creada por Orden del Ministerio del Interior de 13 de abril de 1982, para distinguir a las personas naturales o jurídicas que se destaquen por sus actividades en la protección, a nivel preventivo y operativo, de personas y bienes que puedan verse afectados por situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.