El Gobierno fija las fechas de las pruebas de la OEP, que comenzarán con bomberos forestales o auxiliar de enfermería

La Consejera De Presidencia, Isabel Urrutia, En La Presentación De La Oferta De Empleo Público - GOBIERNO

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha fijado ya las fechas previstas para la publicación de las convocatorias de las 718 plazas de turno libre que conforman las ofertas de empleo público (OEP) de 2025 y 2026 de la Administración General, tanto de personal funcionario como laboral.

Como ya adelantó la semana pasada en la presentación de la OEP la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, las primeras pruebas se celebrarán este mismo verano para aquellos cuerpos o categorías cuya cobertura es más urgente (103 plazas en total). Así, sus convocatorias se publicarán de forma inmediata, el próximo lunes, 11 de mayo.

Este es el caso de las 45 plazas de bombero forestal, 31 de auxiliar de enfermería o 21 de operario de carreteras, junto a las 3 de Ingeniero Técnico Agrícola y otras 3 de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

Tras su convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 11 de mayo se abrirá el periodo de solicitud hasta el 1 de junio, con el objetivo de celebrar las primeras pruebas este mismo verano, a partir del 1 de julio.

Igualmente, según el calendario de ejecución ofrecido este martes por la Dirección General de Función Pública, el 10 de junio se publicará en el BOC una nueva convocatoria para acceder a otras 282 plazas de personal funcionario y laboral, tras lo que se abrirá el plazo de solicitud para participar en las pruebas hasta el 30 de junio y los primeros exámenes tendrán lugar a partir del 1 de septiembre.

Igualmente, habrá un tercer bloque de convocatorias que se publicarán en el BOC el 7 de septiembre, finalizando el plazo de solicitud el día 28 de ese mismo mes. Las pruebas para acceder a estas 206 plazas se celebrarán en este caso a partir del 1 de noviembre.

Las últimas pruebas en convocarse de ambas ofertas de empleo público en la Administración General serán el 1 de octubre para acceder a un total de 127 plazas, tanto de personal funcionario como laboral. El plazo de solicitud finalizará el 21 de octubre y las primeras pruebas tendrán lugar a partir del 1 de enero de 2027.

UNA D ELAS OFERTAS DE EMPLEO MÁS IMPORTANTES DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Urrutia ha señalado la importancia de dar a conocer con suficiente antelación las fechas de las convocatorias y de las primeras pruebas de la totalidad de las plazas de turno libre que conforman las OEP de cara a facilitar la organización y la labor de los miles de aspirantes.

Además, ha reiterado que se trata de "una de las ofertas de empleo más importantes de la última década" en Cantabria, tanto por su volumen como por su "impacto en la modernización" de la Administración regional. Y ha insistido en la importancia de que estos procesos selectivos se organicen por el sistema de oposición --eliminando la fase de concurso-- para "reforzar la igualdad de oportunidades" en el acceso a la función pública.

"Cantabria necesita atraer el talento y que los jóvenes no tengan que abandonar la comunidad en busca de otras opciones", ha concluido la consejera.