Gobierno y FMC elaborarán un catálogo de instalaciones obsoletas de Telefónica para retirarlas

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y los ayuntamientos elaborarán un catálogo en el que determinarán las instalaciones obsoletas que Telefónica mantiene en diferentes núcleos de la región para concretar así los puntos de intervención donde sea necesaria su retirada.

Así lo han acordado la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la FMC, Francisco Javier Camino, en una reunión que han mantenido este martes en la sede del Ejecutivo, en la que también ha participado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia.

Esta cuestión forma parte de las demandas que los representantes de los consistorios trasladaron a la jefa del Ejecutivo en anteriores encuentros, y que Buruaga ha abordado la semana pasada con responsables de Telefónica, a los que planteó la necesidad de tomar medidas, ya que estas instalaciones "provocan problemas de seguridad y dañan la imagen de la comunidad autónoma".

Al margen de este tema, el presidente de la federación ha trasladado a la presidenta diferentes reivindicaciones relacionadas con el Fondo de Cooperación Local y la financiación con que cuentan las entidades locales para hacer frente a servicios públicos en un contexto de incremento de los costes.

Camino ha alabado el trabajo del Ejecutivo en el Plan Concertado de Servicios Sociales y ha insistido en la necesidad de que Cantabria pueda contar con unos presupuestos para este año, que permitan seguir avanzando en este terreno.

Además, los representantes de los ayuntamientos han pedido la ayuda del Gobierno en relación a la Ley de Bienestar Animal y su mediación con las confederaciones para los permisos de limpieza de los cauces de los ríos que pasan por los municipios.

En la reunión también han estado presentes los miembros de la junta de la comisión ejecutiva de la federación, el vicepresidente primero, Eduardo Ortiz, y el segundo, Roberto Escobedo, ha informado el Gobierno en nota de prensa.