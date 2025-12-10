El Gobierno inicia las obras de restauración y mejora del parque de los 'Tres Laredos'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, visita las obras del Parque de los Tres Laredos junto al alcalde, Miguel González - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado este miércoles las obras de recuperación y mejora del parque de los 'Tres Laredos', ubicado en la capital pejina, con un plazo de ejecución de nueve meses.

Este proyecto tiene como objetivo primordial la conexión con el paseo marítimo, buscando una mayor permeabilidad entre ambos espacios públicos y dando sobre todo mayor protagonismo a los peatones.

La actuación supone una inversión cercana a los 1,6 millones de euros, de los cuales la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aporta unos 1,1 y el resto el Ayuntamiento.

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha explicado que se trata de una actuación integral, sobre una superficie de más de 22.000 metros cuadrados, que "cumple con una reivindicación histórica de los vecinos de esta localidad".

Según ha dicho, ambas instituciones eran conscientes de que el diseño actual de este parque había quedado obsoleto, su mobiliario urbano estaba muy deteriorado, al igual que el grupo escultórico, y estaba infrautilizada su superficie.

Lo que pretende la obra es renovar el espacio urbano, otorgando un mayor protagonismo a las actividades de ocio y esparcimiento, con una urbanización en la que tengan "una cierta entidad" los elementos naturales y arquitectónicos, en especial, los escultóricos que actúan como eje vertebrador del parque.

Además, se contempla la renovación integral de pavimentos, la puesta en valor del patrimonio escultórico, la mejora de espacios de estancia, con un diseño de zonas urbanas más amables, abiertas y diáfanas que permitan el desarrollo de diferentes actividades socioculturales, y la renovación y creación de las zonas verdes, donde se plantarán arbustos, plantas ornamentales y también árboles.

El consejero ha reivindicado la actuación como "una muestra clara" de la apuesta de la Consejería y el Gobierno por el muncipalismo, "por el que vamos a seguir desarrollado los nuevos presupuestos para todos los municipios, sin mirar colores ni partidos políticos".

En este sentido, ha reconocido las "dificultades" surgidas por el bloqueo que sufren esas cuentas. "Pero está claro que nuestro compromiso es firme y vamos a seguir trabajando para desarrollar todas las actividades que teníamos previstas", ha afirmado.

Tanto el consejero como el alcalde de Laredo, Miguel González, han coincidido en señalar que el bloqueo a los presupuestos "no es al Gobierno, es a los ciudadanos de Cantabria, que son los que pierden más de 220 millones de euros para distintas inversiones".

Por su parte, el regidor ha agradecido el inicio de estas obras. "Tras el segundo intento, ahora es la definitiva", ha comentado el alcalde, que ha indicado que este espacio es "muy simbólico" para el municipio y ha mostrado su confianza en que, para este verano, ya se pueda disfrutar de un parque totalmente renovado, en el que desde 1992 no se ha actuado.

"Después de más de 30 años vamos a hacer una actuación integral, donde va a haber zonas de ocio y de deporte como calistenia o ping pong", entre otros alicientes, ha repasado.

Ha destacado el importante núcleo de población de la zona, donde hay muchas segundas residencias, y que se une al paseo marítimo. Al hilo, ha anunciado que este mes o en enero, se presentará el proyecto definitivo de esta actuación que también es compromiso del Gobierno regional.

Como complemento a estas obras, el Ayuntamiento acometerá la cubrición y renovación del parque infantil situado junto a este espacio, de modo que se dota a la zona del ensanche de "un potencial muy importante" que, unido a las dos avenidas principales, de Francia y de Derechos Humanos, que se asfaltarán, hará que el municipio disponga en 2026 de "unas infraestructuras que no se habían hecho en décadas".

"Estoy muy contento de que Laredo está avanzando, y esté cogiendo rumbo gracias a estas actuaciones junto con el Gobierno de Cantabria", ha concluido el regidor.