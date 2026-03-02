El Gobierno inicia los trámites para la redacción del anteproyecto de la variante de Potes

L consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, recibe al alcalde de Potes, Javier Gómez - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha anunciado al alcalde de Potes, Javier Gómez, que su departamento ha iniciado los trámites para la redacción del anteproyecto de la futura variante que conectará la carretera nacional N-621 con la autonómica CA-185, sin necesidad de pasar por el centro urbano del municipio.

Media ha explicado que el trazado de esta nueva circunvalación se iniciará desde el cruce de acceso a Santo Toribio de Liébana y enlazará con la nacional N-621, en los límites de Potes y Vega de Liébana, atravesando el barrio de Albanes.

En este sentido, el consejero ha resaltado que la construcción de esta variante permitirá el desarrollo urbanístico del sector de Albanes, donde se contemplan diferentes actuaciones estratégicas, entre ellas la promoción de viviendas de protección oficial, ha informado el Gobierno.

Asimismo, ha destacado que la nueva infraestructura supondrá una mejora "sustancial" de la movilidad en Potes, al liberar el centro urbano una gran parte de tráfico.

"La futura variante reducirá la presión circulatoria, mejorará la seguridad vial y facilitará desplazamientos más rápidos a través de una conexión más directa", ha concretado.

MEJORA INTEGRAL DE LA TRAVESÍA

Tras el encuentro que ambos han mantenido en la sede de la Consejería, el titular de Fomento ha traslado al regidor su compromiso para llevar a cabo el proyecto de mejora integral de la travesía de la carretera autonómica CA-185 a su paso por el núcleo urbano de Potes, desde el entorno de la Torre del Infantado hasta el cruce con la nacional N-621.

Una actuación "largamente demandada", según ha explicado el alcalde, que permitirá ensanchar en ciertas zonas la calzada, dotarla de aceras en tramos donde actualmente no es compatible el tráfico simultáneo de peatones y vehículos, y renovar su firme mediante su asfaltado.

Además, durante el encuentro, Media también ha confirmado que la Consejería sacará próximamente a licitación las obras para la protección de la tubería de saneamiento en la margen izquierda del río Quiviesa, una infraestructura "obsoleta y muy deteriorada a consecuencia del paso del tiempo", que contará con una inversión autonómica de 117.809 euros.

El objeto de esta actuación es la restauración de la protección del colector de saneamiento que discurre por la margen izquierda de este río, así como la conexión al mismo de un vertido directo existente en la actualidad, de acuerdo con los requisitos preestablecidos con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Por último, Media ha recordado que el municipio se beneficiará de una subvención autonómica, con cargo al Plan de Inversiones Municipales, de 175.000 euros para la ejecución de un proyecto de digitalización del ciclo del agua.