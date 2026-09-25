El Gobierno iniciará el proyecto de ley para modificar el POL que permita crear el polígono de Solía

Archivo - Vista del polígono industrial de Guarnizo.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) iniciará el proyecto de ley para la modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que permita la construcción del polígono industrial de Morero-Solía 'Federico Cobo', entre los municipios de Villaescusa, El Astillero y Piélagos.

De este modo, pasará por tramitación parlamentaria "con todas las garantías jurídicas y ambientales", y será ya en la próxima legislatura cuando se someta a su aprobación por la Cámara autonómica.

Todo ello después de que el PRC aplazara el lunes y después retirara su proposición de ley para tal fin y dejara en manos del Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien ha explicado que el Gobierno comenzará esta modificación con "transparencia, cumpliendo escrupulosamente la ley y defendiendo el interés general de Cantabria".

Arasti ha detallado que "la hoja de ruta" será sacar a consulta pública la propuesta "de la manera más rápida posible", tras la cual se elaborará el proyecto y la memoria, fase en la que se pedirán los informes sectoriales "pertinentes".

A continuación, será el periodo de información pública, el proyecto se someterá a evaluación ambiental estratégica y será aprobado por el Consejo de Gobierno, paso previo a su tramitación parlamentaria como un proyecto de ley con "todas las garantías jurídicas y ambientales".

El consejero ha afirmado que de las dos opciones que ha estudiado el Ejecutivo que permitan la modificación del POL, esta vía es la "preferida" por el mismo, la que "responde mejor a la defensa del interés general" y la "más rentable para la sociedad", a pesar de ser la "más larga".

Se trata de cambiar la línea de protección del litoral en paralelo a la ría de Solía, a unos 200 metros de la misma, frente a la otra opción --la primera que se estudió, ha dicho--, que presenta un trazado "irregular" y que se adecua a las parcelas ya existentes.

Según ha defendido el titular de Industria, la modificación deseada por el Gobierno se ha realizado tras consultar a la Demarcación de Costas y además es lo que "exige" la propia ley del POL.

Con ello se permitiría que el polígono tenga una superficie total de 621.000 metros cuadrados, 310.000 m2 edificables, es decir, 100.000 más de los previstos en la primera opción (+41%), la cual hubiera permitido "tramitar mañana mismo" el 'Federico Cobo', ha apostillado.

Asimismo, contempla un corredor verde de 210.000 m2 entre la ría de Solía y el polígono, y mantiene la protección de la avenida arbolada que conduce a la Casa-Palacio de Juenga.

"Entre las dos opciones; de hacerlo de cualquier manera o hacerlo de la mejor manera, el Gobierno de Cantabria siempre elegimos la segunda", ha afirmado Arasti, que ha aseverado que el suelo industrial en la comunidad "es importante porque es un bien escaso" y ha hecho hincapié en que permitirá el corredor de actividad económica entre Santander y Torrelavega.

En este sentido, ha opinado que su desarrollo tiene que ser rentabilizado "de la mejor manera posible" y ha asegurado que los 100.000 m2 de más equivalen a "más empresas, más empleo y más oportunidades".

Por otra parte, ha enfatizado que esta infraestructura surge de una propuesta del fallecido Federico Cobo y ha recalcado el apoyo "unánime" a la misma de los empresarios de Guarnizo y Morero con los que se reunió este jueves.

ENTUSIASMO DEL PRC

Al hilo, Arasti también ha recalcado que ha mantenido a mediados de junio reuniones con los alcaldes afectados por el PSIR de Solía --Villaescusa, Piélagos y Astillero-- para trasladarles la limitación del polígono.

En concreto, ha destacado que el regidor de Villaescusa, el regionalista Constantino Fernández, tuvo una reacción "entusiasta" y que, incluso, pidió que el Gobierno agilizara el desarrollo de la infraestructura.

El consejero también ha señalado que igualmente mantuvo un encuentro con el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, al que le explicó "el mismo planteamiento" y, en este caso, su reacción "no fue menos entusiasta" que la del alcalde, hasta el punto de que "llevó al Parlamento la propuesta de modificación del POL que yo mismo le entregué", ha sostenido.

"Pero parece que el entusiasmo les ha durado poco", ha ironizado tras la retirada de la propuesta de ley regionalista, que sucedió pocos días después de una marcha vecinal contra el PSIR en la que participó más de un centenar de personas.