El Gobierno invertirá 2,7 millones para conectar la EDAR de Ajo al saneamiento de Las Marismas de Santoña

El consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Santoña, Pedro Prieto, durante la explicación técnica del acondicionamiento de aceras y aparcamientos en la travesía de Ajo - GOBIERNO

Evitará posibles vertidos a las playas por la falta de capacidad de la depuradora actual

BAREYO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente invertirá 2.746.909 euros para conectar la EDAR de Ajo (Bareyo) y el saneamiento general de Las Marismas de Santoña, una actuación que evitará los vertidos a las playas que se registran en ocasiones por la falta de capacidad de la depuradora en la época estival, cuando la población de Ajo se multiplica.

La obra supondrá la instalación de más de 7 kilómetros de tuberías, la mejora de los bombeos existentes y la construcción de otras tres nuevas estaciones y 143 pozos de registro.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha realizado este martes una visita a Bareyo, donde ha anunciado esta actuación que ha calificado como "vital" junto al alcalde, Pedro Prieto, para quien va a ser una de las obras "más importantes de la legislatura".

Según ha indicado Media, ya está concluido el proyecto definitivo y el siguiente paso será su remisión al Ayuntamiento para obtener los permisos sectoriales, para así arrancar con las expropiaciones y el proceso de licitación de la obra, cuyo plazo de ejecución será de 18 meses.

Esta inversión se suma a los cerca de 181.000 euros que esta Consejería ha realizado en distintas actuaciones acometidas en Bareyo para dar respuesta a diversas demandas trasladadas desde el Ayuntamiento, y que Media ha puesto en valor esta mañana en la inauguración del acondicionamiento de los aparcamientos y aceras en la travesía de Ajo.

Una actuación que ha supuesto una inversión de más de 47.000 euros, y que en palabras del consejero permitirá "ofrecer un mejor servicio a la zona que mayor cantidad de infraestructuras comerciales y de hostelería tiene".

Tras el acondicionamiento del solado del espacio, las obras se han completado con la ampliación de la acera, y se ha dotado a la zona de señales horizontales para delimitar las zonas de carga y descarga.

A estas labores se suma el acondicionamiento del paseo peatonal en la CA-446, que comienza en el centro del casco urbano y finaliza en la urbanización Faro de Ajo, cuyos trabajos de repintado están en ejecución con una consignación de 34.605 euros.

Los trabajos han consistido en el repintado de las superficies transitables, deterioradas por el incremento de visitantes a esta zona que conduce el Faro de Ajo, así como la renovación de las señales y bolardos.

En su visita al municipio Media se ha trasladado también hasta el paseo peatonal entre la iglesia y las antiguas escuelas de Güemes, que está a la espera de la retirada de unos postes de telefonía para su conclusión total, tras otra inversión cercana a los 50.000 euros.

La obra dota a esta zona de una nueva zona de paseo entre las antiguas escuelas y la iglesia de San Vicente que permitirá comunicar ambos puntos, además de mejorar los desplazamientos peatonales ofreciendo mayor seguridad.

Por otra parte, el Gobierno también ha reparado algunos viales en la CA-445, que conecta Ajo y Güemes; y la CA-918, en el acceso desde el alto de Ajo, en un tramo de actuación de unos 4.193 metros, con una inversión total entre todas las actuaciones cercana a los 54.000 euros.