El Gobierno invierte más de 380.000 euros en la mejora de servicios y medios de San Pedro del Romeral

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria ha invertido en lo que va de legislatura más de 380.000 euros en la mejora de los servicios públicos y el refuerzo de los medios materiales del Ayuntamiento de San Pedro del Romeral.

En concreto, la inversión realizada se ha destinado a la modernización y sostenimiento de los servicios públicos, a través del Fondo de Cooperación Municipal; la adquisición de un vehículo de uso común; la dotación de material y vestuario para la Agrupación de Protección Civil, y el apoyo a la Oficina de Justicia municipal --el antiguo Juzgado de Paz--.

Así lo ha destacado este miércoles la consejera del área, Isabel Urrutia, en una visita que ha realizado a este municipio que cuenta con 432 habitantes y ocho núcleos de población repartidos en 57 kilómetros cuadrados, y que está en riesgo grave de despoblamiento.

Urrutia ha hecho hincapié en que el Consistorio tiene un presupuesto limitado y, por ello, esta inversión resulta "fundamental".

Ha puesto en valor que San Pedro del Romeral fue uno de los primeros ayuntamientos beneficiarios de la nueva línea de ayudas para la adquisición de vehículos en municipios en riesgo de despoblamiento, lo que ha permitido incorporar una pick up 100% eléctrico destinada a la brigada de obras municipal, con una aportación autonómica de 40.000 euros.

En este punto, ha resaltado que en dos años un total de 17 consistorios de Cantabria se han beneficiado de esta línea de ayudas y próximamente se volverá a publicar la convocatoria de este año. Además, ha detallado que su departamento alcanzará una inversión de un millón de euros en los municipios bajo este programa.

Por otro lado, durante el pasado año, el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral ha recibido 6.800 euros para equipamientos en materia de protección civil, que han permitido la compra de emisoras, herramientas y la renovación de parte del vestuario de los voluntarios.

También ha sido beneficiario de 2.500 euros para servicios digitales y de dos puestos inteligentes destinados al funcionamiento del Consistorio y el Registro Civil.

Asimismo, la consejera ha incidido en el compromiso de su departamento para reforzar los medios y equipos de protección civil, y ha resaltado que, pese a la prórroga presupuestaria, el municipio ha incrementado un 7,17 por ciento la cuantía que recibía en 2023 desde el inicio de la legislatura.

Por último, ha asegurado que esta inversión en San Pedro del Romeral "llevaba muchos años sin hacerse" y que con ello se garantiza la igualdad de oportunidades en el territorio.

REFORMA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE LA SOTA

Por otra parte, Urrutia ha anunciado el compromiso de ejecutar este año la reforma integral de la antigua escuela del barrio de La Sota para convertirla en un local de usos múltiples, dentro de los proyectos financiados con cargo al Plan de Obras de Administración Local.

Esta actuación, que según ha apuntado venía "clamando" el alcalde, Jesús Mantecón, alcanzará los 48.000 euros y estará previsiblemente ejecutada "antes del verano".

Por su parte, el regidor ha agradecido la implicación del Ejecutivo autonómico y también ha reconocido el trabajo de la Agrupación de Protección Civil, formada por voluntarios que intervienen en situaciones de emergencia, especialmente en episodios de viento como estos días o durante la celebración de fiestas y eventos municipales.

En esta visita también han participado las directoras de Seguridad y de Administración Local, Mónica Escobedo, y Marta González, respectivamente.