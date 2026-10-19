El Gobierno licita en 222.934 euros y cuatro meses las obras de restauración de la lonja del puerto de Comillas

Archivo - Fomento licita la restauración de la lonja de Comillas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación las obras de restauración del edificio de la lonja de pesca del puerto de Comillas con un presupuesto de 222.934 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de conservación y la funcionalidad de este inmueble portuario mediante una intervención integral en aquellos elementos que presentan un mayor desgaste debido a su exposición al entorno marítimo, ha informado el Ejecutivo.

Los trabajos contemplan la renovación completa de la cubierta para resolver los problemas de filtraciones detectados en el edificio, así como la reparación y acondicionamiento de las fachadas, la sustitución de carpinterías exteriores e interiores deterioradas y la mejora de distintos espacios interiores.

Además, la actuación incluye la ampliación del acceso principal de la lonja para facilitar las tareas de carga y descarga vinculadas a la actividad pesquera, la mejora del pavimento de la zona de operaciones y la adecuación de otros espacios del inmueble.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de reparación y renovación de diferentes acabados con el fin de reforzar la durabilidad del edificio y garantizar unas mejores condiciones de uso.

La actuación permitirá conservar la imagen característica de la lonja, manteniendo materiales y colores similares a los actuales, al tiempo que se mejora su adaptación a las necesidades de la actividad que alberga.

La licitación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 4 de noviembre para presentar sus ofertas.