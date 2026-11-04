El Gobierno licita por 294.538 euros la redacción del proyecto para construir 30 VPO en Cabuérniga

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, durante una visita a Cabuérniga. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda ha licitado por 294.538 euros la redacción del proyecto y la dirección de obra de una promoción de 30 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible y de alquiler con opción a compra en Renedo de Cabuérniga.

La actuación, en la que se incluye también la ejecución de los garajes, se desarrollará sobre unos terrenos propiedad de la empresa pública GESVICAN en el municipio.

El consejero del área, Roberto Media, ha explicado que el anuncio de contratación contempla la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras.

El procedimiento se desarrollará mediante un concurso de proyectos con intervención de jurado, una fórmula que permitirá seleccionar la propuesta que ofrezca las mayores garantías de calidad arquitectónica y funcional.

En este sentido, Media ha afirmado que uno de los aspectos más relevantes del concurso será precisamente la evaluación de las propuestas, valorando especialmente la calidad arquitectónica y la integración de la promoción en el entorno.

También se tendrá en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios, además de cuestiones relacionadas con la accesibilidad o la habitabilidad de las viviendas.

De este modo, el Gobierno de Cantabria busca que la futura promoción destaque por ofrecer viviendas de calidad, adaptadas a las necesidades actuales de los ciudadanos, ha indicado en un comunicado.

Los plazos previstos establecen un mes para la elaboración del proyecto básico y dos meses para la redacción del proyecto de ejecución, mientras que la dirección de obra acompañará el desarrollo de los trabajos hasta su finalización y recepción.

Esta actuación forma parte del segundo Plan de Vivienda de Cantabria que busca dar respuesta al déficit de vivienda en alquiler en la región, especialmente en municipios en riesgo de despoblamiento.