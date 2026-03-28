El Gobierno licita la ampliación y reforma del centro de salud de Polanco por casi 10 millones

Infografía del nuevo centro de salud de Polanco - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha licitado la ampliación y reforma del centro de salud de Polanco por un presupuesto base de casi 10 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La actuación contempla la construcción de un nuevo edificio de dos plantas y la reforma integral del actual.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa, en la que el consejero de Salud, César Pascual, ha afirmado que se trata de un proyecto "histórico" que, "de una vez por todas", va a materializarse ya que "llevaba desde 2018 de mesa en mesa".

De este modo, ha apostillado que los municipios de Polanco y Miengo tendrán "por fin" un centro de salud "acorde a su demanda asistencial", puesto que han vivido un incremento poblacional en los últimos años.

"Cumplimos así con Polanco, dando respuesta a una necesidad imperiosa, con un edificio, además, dimensionado perfectamente, moderno y funcional", ha añadido el consejero, que a su vez ha recalcado que es una actuación "estratégica" que está planificada en 24 meses.

ACTUACIÓN

En concreto, el proyecto contempla la construcción del nuevo edificio anexo al actual, en los primeros 18 meses, y la reforma completa del centro existente, en los 6 siguientes.

Además, el contrato de obras incluye la ordenación del entorno con nuevos accesos, aparcamiento y zonas ajardinadas.

La Consejería garantizará, "en todo momento", la continuidad de la actividad sanitaria, con la habilitación de espacios provisionales para consultas y urgencias.

Pascual ha incidido en que en el contrato ha colaborado "activamente" el Ayuntamiento de Polanco, que ha puesto a disposición del Servicio Cántabro de Salud (SCS) la parcela para levantar la nueva edificación y que permitirá modernizar las infraestructuras sanitarias de la zona, mejorar la capacidad asistencial y ofrecer a la ciudadanía un centro de salud "actualizado, accesible y adaptado a las necesidades presentes y futuras".

De hecho, el Gobierno ha destacado que el diseño de la infraestructura se ha realizado teniendo en cuenta el posible crecimiento de la población en la zona, de modo que en un futuro se pueda ampliar.

Asimismo, ha valorado que el proyecto recibió el visto bueno de los profesionales, que con sus aportaciones y sugerencias han contribuido al diseño final, lo que se traduce en "un proyecto práctico y lo más adaptado posible a sus necesidades asistenciales actuales".

La Zona Básica de Salud Polanco tiene una población adscrita de 9.879 personas y, además del centro de salud de Polanco, cuenta con consultorios en Miengo, Cudón y Cuchía.