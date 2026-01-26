El Gobierno licita el contrato de servicios de marketing para cubrir la ruta de París

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR), ha licitado el contrato para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas al mercado de París en soportes y medios de las compañías aéreas que operen o puedan operar en la comunidad autónoma.

De esta forma, el aeropuerto Seve Ballesteros recuperará la conexión con la capital francesa con dos vuelos semanales durante todo el año, conexión que este invierno ha dejado de operar Ryanair, ha informado este lunes el Ejecutivo.

Tal y como recoge el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el presupuesto base de licitación asciende a 786.500 euros (IVA incluido) y la duración del contrato será de doce meses, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 26 de febrero. Entre los criterios de evaluación se tendrá en cuenta la conectividad con Cantabria, con un mínimo de 190 operaciones al año, y los impactos online y offline de las acciones de marketing.

La ruta con París se suma a las licitaciones de las conexiones con Tirana y Milán, además de las adjudicadas para la próxima temporada de verano a diferentes aerolíneas para enlazar Santander con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía.

Con esta planificación, el próximo verano el Seve Ballesteros conectará Cantabria con 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales, suponiendo un récord histórico, tras los 29 destinos que estuvieron operativos durante los ejercicios 2023 y 2024.