El Gobierno licita la mejora del tramo de la CA-460 entre las ermitas de San Roque y San Román de Escalante

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha licitado el proyecto de mejora de la plataforma y la construcción de un nuevo paseo peatonal en el tramo que une las ermitas de San Roque y de San Román de Escalante, en la carretera autonómica CA-460 Escalante-Castillo.

La actuación contará con una inversión autonómica cercana a los 2,3 millones --2,1 millones de euros por el coste de las obras y 134.768 euros derivados de las expropiaciones--, y un plazo de ejecución de 10 meses.

El anuncio se ha publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas tienen hasta el 5 de enero para presentar sus ofertas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Estos trabajos permitirán conectar de forma peatonal estos dos puntos, ampliando y mejorando la plataforma en un tramo de 1,7 kilómetros, según ha indicado el titular del área, Roberto Media (PP), que ha resaltado la importancia de dotar a esta zona de un paseo peatonal, que se ubicará en el margen derecho de esta carretera autonómica, para dar respuesta a una demanda "histórica" de los vecinos del municipio.

Ha indicado que, hasta ahora este tramo no disponía de una acera o un paseo donde los vecinos de este entorno pudieran pasear en condiciones mínimas de seguridad.

Los trabajos se completarán con la colocación de un nuevo sistema de iluminación en toda la zona.

Media ha indicado también que este proyecto resolverá los actuales problemas de drenaje que presenta este tramo en algunos puntos del trazado, donde la capacidad para la evacuación de las aguas procedentes de los arroyos que atraviesan la carretera y los propios elementos de drenaje de la carretera resulten insuficientes.