El Gobierno licitará en primavera el proyecto museográfico del nuevo MUPAC, que prevé atraer 200.000 visitas anuales

Visita a las obras del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) - GOBIERNO

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estima que el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), cuya obra se encuentra al 65% de ejecución, pueda llegar a recibir hasta 200.000 visitas anuales cuando esté consolidado, una cifra que "nada tiene que envidiar" a la del Museo Altamira -que recibió 293.7000 en 2025-.

Si todo va según lo previsto, la construcción del edificio en Puertochico terminará a finales de este año y el museo abrirá en 2027, para lo que el Ejecutivo planea licitar la próxima primavera el proyecto museográfico, ya prácticamente diseñado por el estudio Frade Arquitectos.

Así lo ha indicado la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en una visita que ha realizado este martes a las obras del nuevo equipamiento, que además de triplicar la superficie expositiva del actual MUPAC incluirá un edificio administrativo al que se prevé trasladar la Consejería de Cultura y Deporte, aunque aún está por definir la planificación.

Un edificio "moderno, funcional, con un diseño arquitectónico espectacular" y dotado de todas las dependencias y servicios "propios de un gran museo del siglo XXI", con una superficie de algo más de 11.000 metros cuadrados de los que 4.000 serán espacio expositivo, y que permitirán poner en valor colecciones arqueológicas que pueden tener cabida en el museo actual.

Buruaga ha recorrido las plantas del futuro inmueble, donde ya se empiezan a percibir los espacios y las dimensiones, junto al consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; al director del MUPAC, Roberto Ontañón, y a responsables de la empresa adjudicataria de la obra, Dragados, entre otros.

Como ha indicado, los trabajos "avanzan a buen ritmo" y están ejecutados 35,6 millones de euros sobre un presupuesto de 54,4 millones, incluyendo los dos modificados que, ha dicho, fueron necesarios "como consecuencia de las prisas del anterior Ejecutivo (PRC-PSOE)".

La visita se ha detenido en espacios como lo que será el hall de entrada, que albergará la taquilla, la cafetería, la tienda, una sala multiusos y la biblioteca, que va a reunir unos 25.000 volúmenes, además del archivo histórico del museo.

También habrá un almacén visitable o un espacio expositivo de unos 150 metros cuadrados con colecciones arqueológicas que no están incluidas en la exposición permanente y que "muy pocas veces se muestran". En cuanto a la muestra permanente, se triplicará hasta ocupar 3.000 metros cuadrados, con nuevas salas temáticas.

Otra de las zonas destacadas es la quinta planta, donde se ubicarán las exposiciones temporales, una sala modular de más de 600 metros cuadrados y una terraza panorámica de 300 metros cuadrados para exposiciones de exterior, actividades y eventos.

En esta planta se ha llevado a cabo uno de los hitos "más singulares" del proyecto del nuevo MUPAC, la instalación de vigas de madera CTL que conformarán la cubierta transitable del edificio principal y que destacan por su complejidad técnica y por la innovación que suponen, además de porque han sido fabricadas en Cantabria, concretamente en la empresa Yofra de Marina de Cudeyo.

Se trata de la primera vez que esta tecnología se emplea en un equipamiento de gran escala en la región, ha destacado la presidenta, que ha explicado que se trata de una alternativa "eficiente, sostenible y de vanguardia" frente a materiales tradicionales como el hormigón o el acero.

Buruaga se ha mostrado impresionada por el edificio, y convencida de que el resultado "va a ser espectacular y va a deslumbrar cuando abra sus puertas".

"PUNTA DE LANZA" DE LA APUESTA CULTURAL

Y es que este museo aspira a ser "la punta de lanza" de la apuesta del Ejecutivo por convertir la cultura, el patrimonio y el arte rupestre paleolítico en "una de las palancas de la nueva economía", que impulse un turismo "más diversificado, sostenible" y capaz de generar riqueza, innovación y empleo estable.

Tanto la presidenta como el director del MUPAC han reivindicado que una región como Cantabria, con 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad y una riqueza paleolítica "única" y "de interés mundial", merece un museo como éste, que tiene un papel "transformador" de cara a crear un "hinterland cultural" y proyectar a la comunidad a nivel internacional.

Ontañón se ha mostrado "encantado" con el avance del museo y al ver que "elegimos bien" el ganador del concurso de ideas. "Supera mis expectativas", ha asegurado, ensalzando que servirá para "sacar del sótano" las colecciones del MUPAC. "Me cuesta pensar en una manera mejor y más espléndida de exponerlas".

Respecto a los plazos, ha advertido que "no tenemos que darnos prisa, sino que tenemos que ser exigentes en la calidad del resultado. Yo creo que desde ese punto de vista podemos estar contentos".

EDIFICIO DE OFICINAS

Por su parte, el edificio administrativo estará listo antes que la parte museográfica, aunque la presidenta ha apostado por ser "cauta" respecto a las fechas dada la envergadura del proyecto y ha situado el traslado del personal de oficinas "después de la época electoral", aunque "si las cosas fueran ágiles podría ser antes".

Tampoco ha detallado qué departamentos se van a trasladar -"lo lógico y en concordancia con el contenido" es la Consejería de Cultura y Deporte sea uno de ellos- porque se irá planificando según la capacidad de los nuevos espacios y la necesidad de desalojar edificios por los que el Gobierno paga un alquiler, para reducir el gasto.