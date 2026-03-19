El Gobierno llama a los ganaderos cántabros a vacunar contra la lengua azul

Archivo - Una vaca de una ganadería - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha vuelto a hacer un llamamiento a los ganaderos de la región para intensificar la vacunación de sus animales frente a la enfermedad de la lengua azul, ante la cercanía de los meses en los que aumenta la presencia del vector transmisor de la enfermedad.

En concreto, se recomienda la vacunación del ganado vacuno frente a los serotipos 4 y 8, así como del ganado ovino frente al serotipo 3, con el objetivo de proteger la cabaña ganadera y minimizar el impacto sanitario y económico de esta enfermedad.

En un comunicado, la consejera del área, María Jesús Susinos, ha señalado que, a pesar de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha declarado la aplicación de la vacuna como voluntaria, la consecuencia de no hacerlo "es de tal importancia que insistimos en la necesidad de la vacuna como herramienta más efectiva para establecer una inmunidad que garantice la supervivencia de nuestro ganado ovino, al que afecta de manera especial, y también del bovino, y así evitar las pérdidas económicas que conlleva esta enfermedad".

La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por insectos vectores, cuya actividad se incrementa con la subida de las temperaturas, especialmente durante la primavera y el verano. Por ello, desde la Consejería indican que la anticipación mediante la vacunación resulta clave para evitar la propagación del virus en las explotaciones.

El Gobierno recuerda que existe disponibilidad de vacunas gratuitas para los ganaderos y que la Comunidad Autónoma asume, además, los costes derivados de su aplicación. También financia las vacunas contra otras enfermedades emergentes como la EHE, de modo que todo ganadero que quiera vacunar de manera preventiva pueda hacerlo "sin que el coste económico suponga un obstáculo", ha afirmado Susinos.

La consejera ha puesto en valor los datos de animales vacunados de lengua azul en 2025 en Cantabria, que la sitúan como la segunda comunidad autónoma que más ha vacunado, solo por detrás de Baleares, donde ésta era obligatoria.

En lo que se refiere a bovino serotipo 4, en Cantabria se vacunaron en 2025 un 23,54% de los animales (frente a la media nacional del 12,60%); y en bovino serotipo 8, se vacunaron en Cantabria el 23,54% de los animales (6,68% en España).

En ovino serotipo 3, Cantabria vacunó al 20% de sus animales, mientras que España elevó su cifra hasta el 38%. Y en serotipo 8 Cantabria vacunó el 55,63% y España el 28%.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Además de la vacunación, la Consejería recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones, especialmente durante los periodos de mayor riesgo vectorial.

Entre las principales recomendaciones se encuentran la vigilancia diaria del estado sanitario de los animales; comunicación inmediata al veterinario ante la aparición de síntomas compatibles; aplicación de tratamientos prescritos por el veterinario de explotación; uso de desinsectantes y repelentes autorizados para el ganado; desinsectación periódica de instalaciones y vehículos de transporte; y reducción, en la medida de lo posible, de la exposición de los animales a los vectores en momentos de mayor actividad.

La información detallada sobre las campañas de vacunación y las medidas preventivas está disponible en la red de Oficinas Comarcales Agrarias, donde los ganaderos pueden recibir asesoramiento personalizado.

ORDEN DE AYUDAS

La Consejería publicará en breve la convocatoria de la orden que permitirá a los ganaderos sufragar, de manera íntegra, tanto la adquisición, como la aplicación de las vacunas que asumieron entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2025.

Además, y como novedad este año, la nueva orden de bases está abierta a incluir otras enfermedades emergentes que puedan ser susceptibles de vacunación.

En el caso de que se agote el presupuesto previsto inicialmente en dicha convocatoria, se publicaría una nueva, con el objetivo de que ningún ganadero se quede sin la ayuda" ha afirmado la consejera, que ha precisado que esta nueva orden sufragará los gastos de las pruebas diagnósticas, vacunaciones y/o medidas sanitarias de todas aquellas enfermedades que se puedan presentar en el futuro.

Desde la Consejería se recuerda que el 11 de noviembre del pasado año se procedió al abono de 1,8 millones de euros a 900 ganaderos de Cantabria, cubriendo la totalidad de los gastos ocasionados por los costes de tratamiento, vacunación, aplicación de esta, desinfección y desinsectación de sus animales y sus instalaciones, además del pago de los animales muertos por la enfermedad.

"Mi compromiso como consejera es garantizar la estabilidad sanitaria de la cabaña ganadera cántabra, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, y la vacunación es la medida más efectiva para la consecución de esta. Fue mi primer compromiso al llegar al cargo, y lo sigo manteniendo", ha afirmado Susinos.