El Gobierno mejora la red de abastecimiento de agua del barrio de Guardamino en Ramales de la Victoria

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo la mejora de la red de abastecimiento de Guardamino, en el municipio de Ramales de la Victoria, mediante la renovación de las conducciones de abastecimiento que, partiendo del depósito de almacenamiento, dan servicio a todas las viviendas de este barrio.

Con una inversión de 202.397 euros que ha sido cofinanciada por la Consejería en un 60 por ciento y por el Ayuntamiento en un 40 por ciento, las obras han consistido en la ejecución de cinco ramales de una longitud total de 3.736 metros, así como en la renovación de los contadores y la reposición de los pavimentos.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha realizado una visita institucional al municipio, junto a su alcalde, César García, para comprobar las mejoras realizadas por su departamento y ha destacado la importancia de una actuación "muy necesaria" para solucionar los problemas de roturas y fugas que presentaba la red de Guardamino, que se abastece de un depósito de almacenamiento que recibe el agua de una impulsión que se encuentra en buen estado y del que salen las conducciones que abastecen de agua a los vecinos de este barrio y al bombeo de Zorrocillas.

Media ha explicado que la red de abastecimiento de Guardamino estaba compuesta por una serie de tuberías, algunas con una antigüedad superior a los 40 años, por lo que eran habituales las roturas y las fugas, a lo que ha añadido la "dificultad" de que la mayoría de las conducciones discurrían por parcelas privadas "que complicaban su reparación".

En este sentido, ha precisado que la mejora de esta red está pendiente de una segunda fase relativa a unas últimas viviendas a las que hay que dar acceso y se licitará cuando Cantabria tenga capacidad presupuestaria.

Por su parte, el alcalde ha agradecido al Ejecutivo la ejecución de este proyecto y ha destacado la importancia de las obras de abastecimiento para mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio, garantizando un servicio "tan esencial" como es el abastecimiento de agua.

250.000 EUROS DE SUBVENCIÓN

Por otra parte, Media ha anunciado que el Ejecutivo autonómico, en el marco del Plan de Obras y Servicios de la Consejería, ha otorgado al Ayuntamiento de Ramales de la Victoria una subvención de 250.000 euros para realizar mediante cofinanciación dos proyectos: una mejora de 21 actuaciones de varios viales en el municipio por 222.000 euros y la urbanización de un espacio público en la calle Trefilería de 2.546 metros cuadrados para ordenar el tráfico, mejorar el aparcamiento, eliminar tendidos aéreos, renovar pavimento y mejorar accesibilidad.

Además, el Gobierno está trabajando con el Ayuntamiento para llevar a cabo, a petición del Consistorio, la semipeatonalización de la calle Salvador Pérez, con una inversión de 48.000 euros; la renovación del abastecimiento de la avenida Miguel de Cervantes, con una inversión de más de 48.300, y el proyecto de mejora de la red de abastecimiento en Vegacorredor, Helguero y Los Valles, con una inversión de más de 349.000 euros.