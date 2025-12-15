Gobierno modificará el decreto de convivencia escolar para "poner el énfasis" en la educación y no en las sanciones

Archivo - El consejero de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mostrado su intención de modificar el decreto de convivencia escolar para "poner el énfasis" en el carácter educativo de los protocolos y "no en el sancionador", tras la condena a ocho alumnos del IES Garcilaso de la Vega (Torrelavega) por un delito contra la integridad moral respecto a un compañero, también menor, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

Además, Silva ha respaldado a los profesionales del instituto ante las "generalizaciones" y el "conocimiento parcial de los hechos" que ha dicho tener la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, que "no ayudan nada a solucionar los casos aislados", ha puntualizado, después de que su presidenta, Lourdes Verdeja, acusara a los equipos directivos de los centros educativos de "mirar hacia otro lado y no denunciar" las situaciones de acoso.

Sobre este caso concreto, también ha señalado que los protocolos y recursos disponibles "han funcionado razonablemente bien". Sin embargo, ha afirmado que "todo es mejorable", ya que "cuando hay un conflicto de convivencia, hay algo que no ha funcionado bien".

El titular de Educación ha defendido que los profesionales de la educación regional --directivos, profesores e inspectores, entre otros-- hacen un trabajo "lo más profesional posible y con la mejor de las intenciones", y, en este sentido, ha señalado que son los centros quienes tienen la información de los episodios, además del perfil y la trayectoria de las personas implicadas.

Por otra parte, ha manifestado que, más allá de los protocolos contra el acoso escolar, "son necesarios recursos humanos, legales y procedimentales" para resolver los casos. Y a pesar de que ha incidido en que desde 2023 hay "bastantes más recursos" para ello, ha enfatizado que "tampoco" se ha de ser "ingenuo" y pensar que "porque haya más recursos económicos las cosas van a funcionar siempre perfectas".

Al respecto, el consejero ha apostado por "intentar detectar mejor los casos" y ha recordado que de los 147 protocolos abiertos en el pasado curso escolar, se han terminado por confirmar 31.

Por último, ha reiterado que "para poner el énfasis en que esos protocolos tengan carácter educativo, no tanto reactivo o sancionador (...)" se está impulsado un proyecto de Ley de Autoridad Docente y de la Convivencia, con el objetivo de tener antes de que acabe la legislatura un marco normativo "más pragmático y más centrado en la parte educativa".

Silva ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la inauguración de las obras de ampliación del IES Lope de Vega de Santa María de Cayón.