Gobierno muestra su pesar por el fallecimiento de Conchi García, que deja "un legado excepcional" en música tradicional

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha expresado su más "profundo pesar" por el fallecimiento, este sábado, de Conchi García, "una de las figuras más representativas de la música y el baile tradicionales de nuestra región".

"Conchi nos deja un legado excepcional como panderetera y ferviente defensora de nuestro folclore; su pasión y amor por lo nuestro le ha convertido en una referente indiscutible de la identidad cultural cántabra", ha destacado este lunes el consejero de Cultura, Turismo y deporte, Luis Martínez Abad.

El titular de Cultural ha señalado que, a lo largo de su vida, Conchi García dedicó su arte y su pasión a la preservación y promoción de las tradiciones musicales.

"Con su pandereta no solo interpretó las melodías que han acompañado a generaciones de cántabros, sino que también formó a nuevos talentos, transmitiendo el amor por nuestra música y danzas a las jóvenes generaciones", ha remarcado.

"Cada joven, cada niña o niño que quieran aprender a tocar la pandereta y cantar alguna tonada, será gracias a la dedicación de Conchi y a su magisterio" ha subrayado Martínez Abad.

El Gobierno también ha incidido en su "generosidad artística, siempre dispuesta a compartir su conocimiento y a colaborar con otros músicos, dejando una huella imborrable en la escena cultural de Cantabria".

"Hoy Cantabria llora su partida, pero su música, su voz y su pandereta seguirán sonando en el corazón de todos los que la conocieron y en la memoria colectiva de nuestra región", ha concluido el Ejecutivo sus condolencias, uniéndose al dolor de su familia y de todos los cántabros "que han perdido de manera a una de sus grandes defensoras y embajadoras de la cultura tradicional".