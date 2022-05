(Atención abonados, esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema por una precisión en el antepenúltimo párrafo)

Marcano dice que el Gobierno no descarta comprar los terrenos de Sniace: es un proyecto de muchísimo interés regional

El consejero avisa que el Ejecutivo "no va a permitir que desaparezca ese suelo y se convierta en tierra de barbecho o en un erial"

TORRELAVEGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria no tiene sobre la mesa la compra de los terrenos de Sniace, pero tampoco descarta esa opción, según ha reconocido el consejero de Industria, Javier López Marcano, este viernes, horas después de que los administradores concursales rechazaran la única oferta presentada por la unidad de la totalidad productiva de la fábrica, que se venderá por lotes.

"No está sobre la mesa, pero tampoco tiene mucho sentido una respuesta negativa viniendo de mí", ha respondido Marcano a preguntas de los periodistas, a los que tras recordar que el Ejecutivo ha comprado hace tres meses veinte mil metros cuadrados del espacio de Papelera del Besaya ha avisado que el suelo de Sniace constituye "un proyecto de muchísimo interés regional" por lo que no se va a permitir, como ha avisado, que "desaparezca y se convierta en tierra de barbecho o en un erial".

Por su parte, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, igualmente cuestionado por los medios, ha asegurado que el bipartito PRC-PSOE "hará todo lo posible por apoyar cualquier iniciativa" que transforme el terreno de Sniace en suelo productivo.

En este sentido, no ve "inconveniente" a que el Ayuntamiento de Torrelavega pueda modificar la delimitación existente en la actualidad en el plan urbanístico municipal, para que pase del 70% al cien por cien --de terreno industrial; el 30% restante ahora puede ser para usos comerciales--, en el caso de que haya una "oferta amplia de compra" -de todo el terreno para instalaciones industriales-.

Y es que el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE confía en que pueda haber "alguien interesado en que en ese lugar se ubiquen empresas", dada "la cantidad de terreno que hay allí" y la "extraordinaria" localización geográfica.

Características de ubicación que también ha elogiado Marcano, quien ha reiterado que ese suelo representa "uno de los mejores polígonos que cualquiera pueda imaginar, porque lo tiene absolutamente todo: proximidad a una autovía, a una línea férrea, a un puerto, y a núcleos de población importantes".

"Sería imposible hacer hoy a través de un PSIR o cualquier otra figura urbanística un polígono industrial como el de Sniace, que está prácticamente pegado al centro de una ciudad", ha enfatizado.

VOCACIÓN INDUSTRIAL

El asimismo responsable de Turismo, Comercio y Transporte ha indicado, a propósito de la posible compra de los terrenos, que el Gobierno regional mantiene conversaciones, además de con los administradores concursales, con el Banco Santander, "uno de los grandes propietarios y acreedores" de Sniace, con el que trabaja "conjuntamente" y comparte "preocupaciones", y con otras entidades.

De este modo, van a estar "muy pendientes" y "en estrechísima colaboración" con el Ayuntamiento para "mantener" ese espacio productivo e industrial, que -como ha resaltado el consejero de Industria- "no necesita largas tramitaciones urbanísticas ni la redacción de proyectos singulares de interés regional, porque ya es un espacio urbanístico que se corresponde perfectamente" con un PSIR: "es un proyecto de muchísimo interés regional el de Sniace".

En este punto, ha recordado que hay un plazo de tres meses -abierto desde el pasado 20 de abril y en el que se pueden presentar ofertas por unidades productivas o lotes de Sniace- en el que debido al proceso concursal en el que se encuentra inmersa la empresa de Torrelavega tienen que intervenir otros agentes, "lo que no significa que nos esté vetada la intervención a nosotros", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, y cuestionado por si el Gobierno participará en coalición con alguna posible propuesta, el consejero ha subrayado la "vocación industrial" del Ejecutivo, que tiene una empresa -SICAN, Suelo Industrial de Cantabria- cuyo objeto social es precisamente poner en marcha polígonos industriales.

"Y lo que no va a permitir esa empresa, y tampoco el Gobierno, es que ese polígono industrial de medio millón de metros cuadrados desaparezca y se convierta en una tierra de barbecho, en un erial", ha avisado.

MALA NOTICIA EL RECHAZO DE LA OFERTA POR LA UNIDAD PRODUCTIVA

Aún así, con independencia de las perspectivas y planes de la administración, y acerca de la oferta rechazada por los administradores de Sniace, Marcano considera "una mala noticia por definición todo aquello que no garantice la larga vocación industrial de esos terrenos y la continuidad" de los mismos.

"Todo lo que no garantice su continuidad y todo lo que no facilite o garantice la continuidad de los puestos de trabajo es una mala noticia", ha remarcado, para opinar que "la peor de las noticias sería que nos entregábamos, que diéramos por perdida esa larga batalla, que esta ciudad, desde el punto de vista no sólo laboral e industrial, sino también social, abandonará la batalla. Y esta ciudad no lo va a hacer. Y las instituciones tampoco", ha asegurado el consejero y exalcalde de Torrelavega.

LOS INTERESADOS EN SNIACE NO ESTARÍAN SUJETOS A LA MULTA DEL GOBIERNO

Por su parte, el presidente de Cantabria espera que haya alguna empresa a la que le pueda interesar el terreno industrial que no esté sujeto a la sanción a Sniace de más de más de 37,2 millones de euros por las emisiones de C02 en 2019 y parte de 2020, multa que acaba de aprobar el Gobierno de Cantabria y que los administradores concursales han anunciado que recurrirán en vía judicial.

"Vamos a esperar a ver si en estos tres meses puede salir algo que pueda permitir que se continúe ahí con la actividad industrial que tan necesaria es en la cuenca del Besaya", ha expresado Revilla, después de detallar que los concursales han declinado la propuesta para hacerse con la totalidad de la compañía porque no reuniría las condiciones, en concreto la "obligación" de continuar la unidad productiva, ya que se eliminaría uno de los procesos "más habituales" en Sniace: la fabricación de celulosa.

De la sanción, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, el titular de Industria ha indicado que el Gobierno tiene que cumplir "ineludiblemente" la ley porque, en caso contrario, "incurriría en responsabilidades penales. No tiene otra escapatoria. Es un órgano gestor el Gobierno de Cantabria en esa situación", ha concluido.