Gobierno y Obispado valoran muy positivamente el nuevo certificado 'Lebannensis' del Camino Lebaniego

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Participa En La Reunión Preparatoria Del Año Jubilar Lebaniego Con El Obispo De Santander, Arturo Ros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Obispado de Santander han mantenido un encuentro informativo en el que han abordado los avances en la organización del próximo Camino Lebaniego, así como el funcionamiento -en estos primeros meses- de la nueva credencial oficial y el certificado 'Lebannensis' del Camino Lebaniego.

Tanto el obispo de la Diócesis, Arturo Ros como la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde, se han mostrado muy satisfechos por la puesta en marcha de la nueva credencial, "ya que los peregrinos lo han acogido maravillosamente porque lo ven como un premio", ha explicado la directora.

Son cuatro las oficinas de peregrinación las que la dispensan, la Catedral de Santander, la Iglesia de Santa María de los Ángeles -en San Vicente de la Barquera, en el kilómetro cero- el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes y el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, y aunque no hay datos oficiales "podemos afirmar que hemos tenido un balance muy positivo", ha señalado.

En esta misma línea se ha expresado Ros, quien ha destacado que esta credencial ha sido uno de puntos destacados de este encuentro.

El certificado 'Lebannensis' del Camino Lebaniego, que fue presentado el pasado mes de mayo, se ha convertido en el modelo de referencia oficial y obligatorio para el Camino Lebaniego.

Las credenciales anteriores quedan oficialmente en desuso, aunque se respetará la total normalidad y validez de aquellas antiguas que ya estén siendo utilizadas por peregrinos que hayan comenzado su ruta y cuenten con sellos previos.

En la reunión han participado, además del Obispo de la Diócesis, Arturo Ros, la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde y la directora General de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo Torcida, entre otros.

CAMINO LEBANIEGO 2028

En cuanto a futuras colaboraciones con otras entidades se ha avanzado que ya se está trabajando en ello, dado que "estamos en la Federación Europea de Caminos de Santiago, y trabajando muy alineados con la Xunta", ha añadido Bahamonde.

Por otro lado, ha recordado que el próximo año es 'Año Jubilar Compostelano', con lo cual es un Año Jacobeo y Cantabria cuenta con el 'Camino Costero', que es el 'Camino Olvidado' que también es Jacobeo, que entra por Arija desde Burgos y sale en Aguilar de Campo.