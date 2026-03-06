El Gobierno organiza una jornada para abordar los aprovechamientos forestales

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural acogerá el martes, 10 de marzo, la jornada 'Activar los montes es cuidar del territorio: los aprovechamientos forestales, una oportunidad para todos', un encuentro dirigido a propietarios forestales, entidades locales y profesionales del sector.

El evento se celebrará en el Salón de Actos de la Consejería, en el PCTCAN, de 9.30 a 14.00 horas, y tiene como objetivo poner en valor la gestión forestal activa como herramienta clave para el desarrollo rural, la sostenibilidad y la dinamización económica del territorio, ha informado el Gobierno.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la inauguración por parte de la consejera María Jesús Susinos. A las 10.00 horas, Arantza Pérez-Oleaga, directora forestal de ASPAPEL y vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, continuará con el abordaje de la necesidad de una gestión forestal activa, su sostenibilidad y el marco actual de los aprovechamientos forestales.

Tras la pausa-café, a las 12.00 horas comenzará una mesa redonda centrada en las oportunidades y retos que los aprovechamientos forestales representan para el territorio. La clausura está prevista a las 13.30 horas.

Colaboran con la jornada el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble, Asociación Forestal de Cantabria, Certicant y la Asociación Española del Sector del Papel y del Cartón.

La asistencia es gratuita, previa inscripción en: https://www.inscribirme.com/aprovechamientosforestales y para obtener más información se puede remitir un correo electrónico a info@certicant.com