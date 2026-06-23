El Gobierno otorga las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico Somaloma-Las Quemadas

Archivo - Parque eólico - OCTOPUS ENERGY - Archivo

Estará en servicio en el segundo semestre de 2028

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS9

El Gobierno de Cantabria ha otorgado la Autorización Administrativa Previa (AAP) - , Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y Declaración de Utilidad Pública (DUP) a la empresa EDP Renovables España, S.L.U. (EDPRE) para el parque eólico 'Somaloma-Las Quemadas', en los municipios de Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río, y sus infraestructuras de evacuación, que estará en servicio en el segundo semestre de 2028.

En concreto, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Industria, ha otorgado estas autorizaciones para un proyecto de energía eólica con una potencia instalada de 43,2 megavatios y nueve aerogeneradores, con un presupuesto de 35 millones de euros.

También lo ha hecho para la infraestructura de evacuación, consistente en una red subterránea de media tensión (30 kilovatios) hasta la subestación transformadora 'SET PE Somaloma-Las Quemadas', ubicada en Valdeprado del Río, y una línea de evacuación de 132 kilovatios de circuito simple que discurre por Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio y Valdeolea hasta conectar con la subestación de Mataporquera.

Así lo ha informado el Gobierno en un comunicado, en el que ha explicado que la tramitación de este parque eólico corresponde al Ejecutivo regional.

El inicio de su tramitación se inicia cuando EDP Renovables solicitó las primeras autorizaciones en noviembre de 2020, obteniendo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en diciembre de 2022, la Autorización Administrativa Previa (AAP) en febrero de 2023 y Autorización Administrativa de construcción (AAC) en diciembre de 2023.

En abril de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declaró nula la AAP concedida en febrero de 2023 por el bipartito PRC-PSOE, dictaminando defectos en la tramitación de la información pública. Esta nueva situación supuso un retraso en la tramitación de Somalomas y de los otros cuatro proyectos autonómicos en tramitación dado que en junio de 2025 también se recibieron sentencias de Alsa, Campo Alto, la Costana y Cuesta Mayor (cuyas AAP también databan de 2023).

Para minimizarlo, ese mismo año, el Gobierno decidió considerar los argumentos de la sentencia y corregir los errores que, según ésta, se cometieron en la tramitación de las autorizaciones anuladas, de modo que puedan avanzar los proyectos.

Y además, adoptar medidas para extremar la seguridad en los trámites (en base a la argumentación utilizada por los demandantes) de todos los parques en tramitación, de modo que se refuerzan las garantías de participación de todos los interesados y se evita la actual situación ante posibles demandas similares en el futuro.

Por tanto, se aplicó a Somaloma-Las Quemadas y a los restantes en tramitación para prevenir defectos en el futuro.

NUEVO EXPEDIENTE "CON AGILIDAD"

Esta sentencia supuso un retraso en la tramitación de Somalomas. Tras la sentencia de abril de 2025, el Gobierno de Cantabria, en 2025, decidió considerar los argumentos de la sentencia y corregir los errores.

El promotor presentó una nueva solicitud en mayo de 2025, incorporando un diseño optimizado, reduciendo de 12 a 9 aerogeneradores y soterramientos, y un anexo específico de efectos acumulativos con el resto de los parques colindantes.

El nuevo expediente se sometió a información pública en agosto de 2025 y el proceso ambiental concluyó con una nueva Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida en mayo de 2026.

Ahora, el promotor debe iniciar la tramitación urbanística para obtener la autorización de construcción en suelo rústico. Posteriormente solicitará licencia de obra a los ayuntamientos afectados e iniciará los trabajos, de tal manera que el plazo máximo otorgado para ejecutar el proyecto y la puesta en explotación de la instalación finaliza el segundo semestre de 2028.