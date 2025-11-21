Gobierno pide a los consumidores que "extremen la precaución" ante las rebajas "atractivas" del 'Black Friday' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha indicado a los consumidores que es "imprescindible extremar la precaución antes de adquirir un producto con rebajas atractivas" durante la campaña del 'Black Friday'.

La Consejería de Comercio quiere proteger al consumidor frente a los precios "abusivos disfrazados de grandes oportunidades" después de que el Ministerio de Consumo detectase que un 70 por ciento de las rebajas anunciadas en comercios electrónicos durante el 'Black Friday' de 2023 incumplían la normativa de protección al consumidor, al ser rebajas falsas o engañosas, ha informado el Ejecutivo regional.

Además, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2023, el Observatorio de Consumo en Internet monitorizó más de 800 productos con descuento anunciados por 19 comercializadoras de distintos sectores, analizando la transparencia y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor. Las infracción más destacada fue la manipulación del precio de referencia, que se incumplía en el 70% de los casos.

Tal y como recuerda la Dirección General de Comercio y Consumo, los establecimientos incrementaban el precio unos días antes del periodo de rebajas para luego reducirlos durante el 'Black Friday', etiquetando estos productos como 'rebajados'. Se detectó que el 65% de los productos sufrían un incremento de precio para, posteriormente, ofrecer descuentos falsos.

También, el Gobierno de Cantabria señala que las oportunidades temporales a menudo son afirmaciones falsas, donde en un 50% de los casos, al terminar dicho periodo de oferta especial, el precio se mantiene, lo que lleva a los consumidores a consumir de forma impulsiva por el miedo a perder la oportunidad de compra barata.

Por otro lado, a la hora de comparar precios, resulta difícil conocer el importe de referencia (por ejemplo, 'Precio de Venta al Público', 'Precio Recomendado' u otros similares), lo que puede llevar a los consumidores a confundir las reducciones de precios falsas. En concreto, un 25% de los productos analizados usaba precios distintos al de referencia establecido por la normativa, el más bajo de los últimos 30 días.

Con motivo de la campaña del 'Black Friday 2025', la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha incidido en la importancia de revisar con antelación los precios de los productos que se quieran adquirir, llevando a cabo un seguimiento de su variación. Así, llegado el momento, se puede decidir si las ofertas especiales convienen o se adaptan al presupuesto, o no son tales.

Es importante, recuerdan, tener en cuenta que el precio debe incluir información sobre el precio original y el porcentaje de la rebaja, los impuestos y gastos de envío y los posibles costes adicionales.

Además, los productos rebajados deben tener siempre la misma calidad que con precio el original, es decir, la norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos.

En este sentido, los productos en rebaja tienen siempre la misma garantía que los adquiridos fuera de este periodo. La garantía legal mínima es, en productos nuevos, de 3 años y en productos de segunda mano (salvo pacto en contrario), de, al menos, 12 meses.

Por lo tanto, se recomienda pedir y conservar el ticket y factura, ya que es la garantía del producto y será requerido para realizar cualquier gestión con posterioridad a la compra.