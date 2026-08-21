El Gobierno prevé tener "en breve" los resultados sobre las aves muertas en la ría de San Martín de Suances

Ave muerta - SEO/BIRDLIFE

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria espera tener "en breve" los resultados sobre las aves muertas aparecidas en la ría de San Martín de Suances y recogidas por agentes del Medio Natural.

Así lo ha señalado este viernes, a preguntas de la periodistas, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), que ha explicado que no se ha recogido ningún nuevo ejemplar tras los 39 cifrados este pasado martes. Previamente, el Ayuntamiento de Suances había asegurado que habían aparecido más de un centenar de aves sin vida.

En cuanto a las acciones que se están llevando a cabo para determinar el origen de este suceso, Susinos ha indicado que se está a la espera de los cultivos mandados a analizar sobre salmonella, pasteurella y botulismo, una vez que ya se ha confirmado que ninguno de los ejemplares ha dado positivo en gripe aviar, en enfermedad de Newcastle ni en fiebre del Nilo.

Ha explicado que aparte de los análisis que se están realizando en los laboratorios en Cantabria, se han remitido muestras al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, ubicado en Ciudad Real y que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y aún no se dispone de resultados.

"Ya sabemos que los cultivos tardan un poquito, pero esperamos que sea en breve", ha expresado la consejera, para indicar que el Gobierno comunicará los resultados en cuanto se los faciliten los laboratorios.

Susinos ha realizado estas declaraciones, cuestionada por los medios de comunicación, tras concluir una rueda de prensa en la que ha anunciado una ayuda del Gobierno regional de 3 millones para ganaderos y agricultores para paliar el impacto económico a causa de la sequía agraria "generalizada" que sufre la comunidad.