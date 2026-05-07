El Gobierno procede al pago, a partir de hoy, de la segunda convocatoria de la ayuda del Bono Alquiler Joven

Un cartel de ‘SE ALQUILA’ - Eduardo Parra - Europa Press

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda de Cantabria ha procedido al pago, a partir de hoy, de la segunda convocatoria de la ayuda del programa estatal Bono Alquiler Joven, que en la edición de este año cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda.

El Gobierno ha recordado que esta cifra que supone la mitad del presupuesto que destinó el Estado en la primera edición, lo que, unido a las "complicadas condiciones" de acceso a este tipo de ayuda, ha hecho que estas subvenciones solo lleguen a una cuarta parte de los beneficiarios de la primea convocatoria.

En cualquier caso, la Consejería ha procedido al pago de la primera remesa, dotada con un importe de 950.651 euros, que se destina a 387 personas, y que corresponde a los recibos de alquiler desde la fecha de solicitud y hasta el pasado mes de marzo.

Después de este primer pago, la Consejería continuará abonando las ayudas mes a mes, siempre a mes vencido, durante dos años, que es el periodo que abarca esta ayuda, a razón de 250 euros al mes por beneficiario, para todos aquellos menores de 35 años que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos, límite de ingresos y condiciones de residencia.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 26 de mayo de 2025 y finalizó el 26 de junio de ese mismo año, habiéndose ampliado hasta el 28 de julio de 2025.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria está trabajando para que estas ayudas lleguen al mayor número de personas posible, teniendo en cuenta que se trata de un programa estatal de ayudas que el Gobierno de España "no está gestionando de manera adecuada a la vista del interés que despierta entre los jóvenes".

"La reducción del presupuesto y las complicadas condiciones de acceso a esta ayuda que exige el Ministerio de Vivienda y que ya denunciamos las comunidades autónomas en su momento han hecho que en esta ocasión llegue apenas a una cuarta parte de los beneficiarios de la primera convocatoria", ha denunciado Media, quien ha avanzado que el Gobierno de Cantabria "está ahora mismo trabajando" en lo que será la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven, que trae importantes novedades para simplificar los trámites de petición y justificación con el fin de "hacerla más atractiva desde el punto de vista económico".

No obstante, ha lamentado que estas ayudas que perciben los beneficiarios son menores que las están previstas en los programas destinados al alquiler del Gobierno de Cantabria, que pueden alcanzar hasta los 350 euros mensuales.

En este sentido, ha recordado que en estos momentos la ayuda de alquiler 'convencional' del Gobierno de Cantabria, "que es más sustancial que la del Bono Joven", tiene actualmente un total de 1.908 familias beneficiarias.

Se trata de una ayuda que permite obtener un máximo de 350 euros al mes de ayuda, toda vez que el Gobierno de Cantabria incrementó el límite del importe del alquiler hasta los 700 euros al mes, con un porcentaje del 50 por ciento sobre ese importe.

Esta ayuda continúa abierta y se puede solicitar, por lo que toda la información está a disposición de los ciudadanos en el apartado 'Ayudas y Subvenciones' de la página web https://www.viviendadecantabria.es/ o acudiendo de manera presencial a la Oficina de Vivienda de Cantabria, en la calle Alta número 1 de Santander.