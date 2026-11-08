Gobierno y psicólogos estudian implantar un programa para reforzar el bienestar emocional de los deportistas

Reunión entre el Gobierno y el Colegio de Psicología - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Deporte, Tamara González, y la presidenta del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Nelly Cabrera, han mantenido un encuentro donde ésta le ha presentado un programa para reforzar el bienestar psicológico de los deportistas.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración existente entre ambas instituciones y nace con el objetivo de dar respuesta a necesidades cada vez más presentes en el ámbito deportivo, como la ansiedad competitiva, la presión por los resultados, la recuperación emocional tras una lesión, la conciliación entre estudios, trabajo y competición, el abandono deportivo o la adaptación al final de la carrera deportiva.

La propuesta se desarrollará a través de la Oficina de Atención al Deportista de la Dirección General de Deporte, cuya titular Susana Ruiz, se encontraba en esta reunión, que actuaría como nexo entre las demandas reales del colectivo deportivo y los profesionales especializados en psicología del deporte.

En nota de prensa, González ha destacado que el rendimiento deportivo "no puede entenderse únicamente desde la preparación física". "Cuidar la salud mental y el bienestar emocional de nuestros deportistas es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para que desarrollen todo su potencial en entornos seguros y saludables", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que esta colaboración "permitirá ofrecer herramientas útiles, cercanas y accesibles" para afrontar situaciones que forman parte de la realidad cotidiana de la práctica deportiva, desde la gestión de la presión competitiva hasta los procesos de lesión o retirada, contribuyendo además "a normalizar el cuidado psicológico dentro del deporte".

FUNCIONES ESTRATÉGICAS

Entre las funciones estratégicas que asumirá la Oficina de Atención al Deportista destacan la identificación de las necesidades psicológicas de los deportistas mediante encuestas y seguimiento de consultas, la orientación hacia recursos especializados, el desarrollo de un programa estable de bienestar emocional, la promoción de entornos deportivos seguros y la incorporación de la perspectiva psicológica a las políticas deportivas autonómicas.

Para ello se ha diseñado una cartera de actuaciones conjuntas que incluirá microcharlas sobre psicología del deporte dirigidas a deportistas, campañas digitales de sensibilización bajo el lema 'Un minuto para tu salud mental', formación específica para entrenadores y familias, la elaboración de una guía digital de recursos, entrevistas divulgativas con profesionales especializados y una jornada anual dedicada al deporte y el bienestar psicológico.

Además, se establecerá un circuito de orientación y derivación que permitirá informar a los deportistas sobre los recursos disponibles y facilitar el acceso a profesionales especializados, garantizando siempre la confidencialidad y definiendo previamente los criterios de acceso y funcionamiento.

La colaboración contempla un calendario inicial de seis meses que arrancará con la designación de interlocutores y el lanzamiento de una encuesta de necesidades, para continuar posteriormente con acciones divulgativas, actividades formativas y la puesta en funcionamiento de los mecanismos de orientación previstos.

La evaluación del programa se realizará mediante indicadores objetivos como el número de actividades organizadas, la participación registrada, el alcance de las campañas digitales, la satisfacción de los usuarios y las necesidades detectadas, con el fin de adaptar las actuaciones a la realidad del colectivo deportivo y garantizar su mejora continua.

La consejera ha afirmado que desde el Gobierno se pretende que Cantabria "siga avanzando hacia un modelo deportivo integral, donde el bienestar de las personas ocupe un lugar central".

Por este motivo, ha valorado que esta iniciativa supone "un paso importante" para visibilizar la psicología del deporte y para "acompañar a nuestros deportistas en todas las etapas de su trayectoria".