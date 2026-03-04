Gobierno recomienda cerrar puertas y ventanas por el incendio de Los Tánagos y mascarilla para grupos de riesgo

Un incendio arrasa una nave industrial en Los Tánagos - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), a las 8.20 horas por el incendio declarado en una nave industrial del polígono de los Tánagos de Val de San Vicente. El Ejecutivo recomienda cerrar puertas y ventanas en las inmediaciones del polígono, y, para los grupos de riesgo, limitar la actividad al aire libre o, en su caso utilizar mascarilla FFP2.

Se habilita así una especial coordinación por la magnitud del fuego y la posible afección a grupos poblacionales de riesgo y medioambiental, por los productos químicos almacenados en el interior vinculados a la propia actividad de la empresa.

El Centro de Coordinación Operativo (CECOP) está reunido para coordinar todos los trabajos y acciones relativas a la resolución de la emergencia.

Según ha informado el Gobierno, sin que sea necesario el confinamiento general de la población en las inmediaciones en el polígono de los Tánagos, se recomienda que los grupos de riesgo --como mujeres embarazadas, personas mayores o con patologías cardiacas y pulmonares-- que extremen la prudencia y limiten la actividad al aire libre o, en su caso, utilicen mascarilla FFP2.

También aconseja mantener puertas y ventanas cerradas; y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con los servicios de atención sanitaria y seguir el tratamiento prescrito.

Finalmente, insta a seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos de las fuentes oficiales.