Un incendio arrasa una nave industrial en Los Tánagos y los bomberos trabajan en que no se propague

Un incendio arrasa una nave industrial en Los Tánagos - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que esta madrugada ha arrasado una nave industrial en el polígono de Los Tánagos, en el municipio de Val de San Vicente, se encuentra en fase de control.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, seis dotaciones de bomberos trabajan para bajar la carga de calor, ya muy disminuida, y cortar la propagación horizontal para que las llamas no afecten a otras naves, viviendas y ganaderías colindantes.

El 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del suceso pasadas las 03.00 horas y ha movilizado hasta el lugar a cuatro parques de bomberos autonómicos, más los municipales de Torrelavega y Santander, 061, Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Rionansa.

A su llegada, los efectivos se han encontrado con un incendio completamente desarrollado y muy virulento, alimentado por el tipo de materiales, altamente combustibles, que contiene la nave debido a su actividad.

Los primeros parques en llegar han centrado su labor en bajar la carga de calor, que ya había provocado el colapso de la cubierta, y en la contención de las llamas para evitar la afección a otras infraestructuras.

Para la realización de estas tareas se ha movilizado en apoyo para la dotación de agua a los bomberos del Gobierno con base en Reinosa, bomberos de Torrelavega y de Santander, que han aportado también al operativo un vehículo de intervención en altura.